АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Опиумный мак выращивал житель Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий «Карасора-2021» сотрудники Махамбетского районного отдела полиции задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. Как выяснилось, 54-летний мужчина в своем дворе занимался незаконным посевом семян мака, содержащих наркотические вещества.​

«Согласно заключению экспертизы, общий вес наркотического растения превысил 473,51 гр, а вес сушеного мака составил около 60,15 гр», – сообщил начальник Департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Сейчас в отношении хозяина дома начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 300 и ч. 2 ст. 296 УК РК.



