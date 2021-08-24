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    17:27, 24 Август 2021 | GMT +6

    Опиумный мак выращивал житель Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Опиумный мак выращивал житель Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий «Карасора-2021» сотрудники Махамбетского районного отдела полиции задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. Как выяснилось, 54-летний мужчина в своем дворе занимался незаконным посевом семян мака, содержащих наркотические вещества.​

    «Согласно заключению экспертизы, общий вес наркотического растения превысил 473,51 гр, а вес сушеного мака составил около 60,15 гр», – сообщил начальник Департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

    Сейчас в отношении хозяина дома начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 300 и ч. 2 ст. 296 УК РК.




    Теги:
    МВД РК Атырауская область Правоохранительные органы
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