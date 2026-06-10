Опыт Японии в подготовке к землетрясениям в Казахстане: что еще предстоит сделать

В рамках проекта SAQ представители госорганов и партнерских организаций посетили Японию для изучения современных практик реагирования на ЧС, передает Kazinform.

Проект SAQ планируется внедрить в обязательную школьную программу в Казахстане

Проект SAQ призван обучить учителей и школьников основам безопасности, минимизации рисков и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Данная инициатива, созданная два года назад, объединила усилия Министерства просвещения, Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, Национальной волонтерской сети в партнерстве с одной из крупных компаний нефтедобывающей сферы для создания безопасной среды для казахстанцев, в частности для детей.

В 2024–2025 годах проект охватил Алматы, Алматинскую, Абай, Атыраускую, Костанайскую и Жетысу области. В результате было обучено более 9500 школьников и свыше 600 учителей и технического персонала. Педагоги из различных регионов страны получили сертификаты офицеров безопасности SAQ.

Вопрос возможной интеграции элементов проекта SAQ в обязательную школьную программу сейчас находится на стадии проработки. Как подчеркнули в Министерстве просвещения РК, предстоит большая работа с учетом лучших отечественных и международных практик.

В этом году проект SAQ вышел на новый этап своего развития. Представители Казахстана посетили Японию.

— Мы ставили перед собой цель изучить, как японцы выстраивают работу на государственном уровне, начиная с законодательной базы и до реализации на местах, для того чтобы в дальнейшем совершенствовать проект SAQ, — рассказала представитель Национальной волонтерской сети Гульжамиля Камарова.

Чему Казахстан уже научился у Японии

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана отметили, что на сегодняшний день одним из наиболее успешных примеров сотрудничества нашей страны и Японии в сфере снижения сейсмических рисков стало создание цифровой сети приборов сильных движений.

С 2000 года в рамках научно-технического сотрудничества с Японией (IISEE, JICA) в Казахстане была развернута первая цифровая сеть приборов сильных движений. 15 акселерографов широкого динамического диапазона Alus-Etna компании Kinemetrics были установлены в Алматы и его окрестностях (частично на станциях старой аналоговой сети).

Для работы с аппаратурой и обработки данных японскими специалистами были обучены сотрудники Сейсмологической опытно-методической экспедиции и Института сейсмологии. Оборудование сети работало до полного износа, после чего в 2024 году сеть была реорганизована — выполнены перелокализация отдельных станций и полная замена оборудования. Обновленная сеть продолжает работать.

По информации МЧС РК, данные сети были использованы при разработке оценки сейсмической опасности на новой методической основе, в частности карт общего сейсмического зонирования территории Казахстана, вошедших в СП РК 2.30.03.2017 «Строительство в сейсмических зонах», карт микрозонирования территории города Алматы, вошедших в СП РК 2.31.03.2020, а также карт детального сейсмического зонирования высокосейсмичных областей Казахстана.

Интерактивные уроки выживания

Во время поездки в Японию в рамках проекта SAQ казахстанская делегация посетила несколько центров подготовки населения к чрезвычайным ситуациям. Первый центр был ориентирован на взрослых. Он разделен по тематическим зонам: сейсмоопасность, водные стихии, пожары. Людям показывают, как реагировать, как эвакуироваться.

Подобные центры уже существуют и в Казахстане.

— В Алматы есть центр на улице Байзакова, который относится к структуре МЧС. Да, на сегодняшний день туда наши местные компании не ходят так активно, но в будущем аналогичный формат можно развивать и у нас, — рассказала Гульжамиля Камарова.

Наибольшее впечатление на казахстанскую делегацию произвел японский детский центр подготовки к ЧС.

— Там все сделано в очень интересном интерактивном формате. Дети проходят квесты, получают планшеты, отвечают на вопросы, слушают лекции в игровом формате. В центре полностью воссоздаются последствия стихийных бедствий. Там все оформлено так, будто ты действительно оказался на улице после землетрясения: поломанная машина, разрушенное кафе. Это огромная территория-симулятор, — рассказала Гульжамиля Камарова.

В МЧС Казахстана отметили, что уже сегодня в нашей стране применяются отдельные цифровые и интерактивные форматы обучения по вопросам безопасности жизнедеятельности. В дальнейшем, с учетом развития цифровизации, практика использования обучающих симуляторов может быть расширена.

Безопасность начинается с инфраструктуры

В МЧС Казахстана отметили, что в стране уже развивается волонтерское движение в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проводятся профилактические акции, обучающие мероприятия и информационно-разъяснительная работа с населением. С учетом международного опыта местными исполнительными органами рассматриваются возможности дальнейшего расширения участия граждан, ОСИ, молодежных и общественных организаций в вопросах подготовки к чрезвычайным ситуациям на местном уровне.

Отдельно казахстанская делегация изучала вопрос безопасности школьной инфраструктуры. Во время визита казахстанская делегация также изучала организацию самих центров подготовки.



В МЧС Казахстана отметили, что организации образования в нашей стране уже сегодня готовы к выполнению функций временных эвакуационных пунктов при чрезвычайных ситуациях. Во многих школах предусмотрены спортивные залы, столовые, санитарные помещения и системы оповещения, позволяющие использовать их для временного размещения населения. Вместе с тем вопросы дальнейшего совершенствования материально-технической базы, автономного обеспечения, резервных источников питания, запасов воды и средств первой необходимости остаются актуальными и прорабатываются совместно с местными исполнительными органами.

Эмоции как урок безопасности

Особенно сильное впечатление на казахстанцев произвел подход японцев к эмоциональной подготовке населения.

— Во взрослом центре подготовки к ЧС есть кинотеатр. В момент нашего пребывания там показывали фильм о женщине, пережившей крупное землетрясение и пожар. Ведущая зачитывала фрагменты из ее дневника, на основе которых и был создан фильм. Это очень эмоциональная история. Японцы через эмоции показывают, что людям действительно приходится переживать во время таких трагедий, — рассказала Гульжамиля Камарова.

Такой подход команда SAQ также хочет адаптировать в Казахстане. Представители делегации задумались о том, что можно выпустить серию видеороликов с интервью пострадавших от ЧС казахстанцев.

В МЧС Казахстана подчеркнули, что в рамках деятельности ведомства проводится психологическое сопровождение пострадавших и участников ликвидации ЧС, а также информационная работа по снижению панических настроений и формированию устойчивого поведения в кризисных ситуациях. Вместе с тем международный опыт показывает важность системной психологической подготовки населения начиная со школьного возраста.

Аниме и медиаграмотность

Команда проекта планирует вместе с представителями МЧС переработать информационные листовки и сделать их в стиле аниме, чтобы они лучше привлекали внимание. Кроме того, рассматривается создание серии анимационных видеороликов о чрезвычайных ситуациях. Это будут короткие мультипликационные ролики, направленные на повышение внимания к вопросам безопасности. Отмечено, что что в перспективе проект SAQ может выйти за пределы школьной среды и стать частью более широкой общественной культуры безопасности.

Ранее казахстанские спасатели приняли участие в международных сейсмоучениях.