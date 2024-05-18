Опыт превзошел молодость: финал Кубка РК по гольфу
В Алматы состоялся финальный этап Кубка Казахстана по гольфу, в котором за медали бились свыше 100 гольфистов со всех уголков Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В Кубке Казахстана участвовали практически все сильнейшие гольфисты страны. Шерхан Сугур опытный спортсмен, он заслуженно подтвердил свой высокий уровень. Шерхан является членом национальной команды, помогает нашим тренерам в работе с молодежью, передает свои знания и опыт подростающему поколению. В целом, турнир прошел на высоком уровне. Победители и призеры получили заслуженные награды и ценные призы, — сказал спортивный директор Республиканской федерации гольфа Абылайхан Кылышпаев.
В номинации Gross Men первое место занял многократный победитель республиканских и международных турниров Шерхан Сугур. Вторым стал Дидар Башиков, а третьем — Бауыржан Саркытбаев.
Первое место в Gross Ladies завоевала Диляра Буламбаева, серебряная награда досталась Светлане Кан, третье место заняла Динара Амриева.
Результаты в категории «Net Men»:
- Шынболат Рысбек
- Едиге Мыханов
- Еркен Аймурзаев
Победительницы в номинации «Net Ladies»:
- Лия Кан
- Ся Тьенна
- Наталья Цай
Специальные номинации:
- «Nearest to the pin Men» — Адиль Мухамеджанов;
- «Nearest to the pin Ladies» — Инна Хегай;
- «Longest Drive Men» — Дидар Башиков;
- «Longest Drive Ladies» — Диляра Буламбаева.