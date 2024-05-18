Опыт превзошел молодость: финал Кубка РК по гольфу

В Алматы состоялся финальный этап Кубка Казахстана по гольфу, в котором за медали бились свыше 100 гольфистов со всех уголков Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В Кубке Казахстана участвовали практически все сильнейшие гольфисты страны. Шерхан Сугур опытный спортсмен, он заслуженно подтвердил свой высокий уровень. Шерхан является членом национальной команды, помогает нашим тренерам в работе с молодежью, передает свои знания и опыт подростающему поколению. В целом, турнир прошел на высоком уровне. Победители и призеры получили заслуженные награды и ценные призы, — сказал спортивный директор Республиканской федерации гольфа Абылайхан Кылышпаев.

В номинации Gross Men первое место занял многократный победитель республиканских и международных турниров Шерхан Сугур. Вторым стал Дидар Башиков, а третьем — Бауыржан Саркытбаев.

Первое место в Gross Ladies завоевала Диляра Буламбаева, серебряная награда досталась Светлане Кан, третье место заняла Динара Амриева.

Результаты в категории «Net Men»:

Шынболат Рысбек Едиге Мыханов Еркен Аймурзаев

Победительницы в номинации «Net Ladies»:

Лия Кан Ся Тьенна Наталья Цай

Специальные номинации: