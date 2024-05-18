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    23:00, 17 Май 2024 | GMT +6

    Опыт превзошел молодость: финал Кубка РК по гольфу

    Опыт превзошел молодость: финал Кубка РК по гольфу
    Фото: Instagram/Шерхан Сугур

    В Алматы состоялся финальный этап Кубка Казахстана по гольфу, в котором за медали бились свыше 100 гольфистов со всех уголков Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В Кубке Казахстана участвовали практически все сильнейшие гольфисты страны. Шерхан Сугур опытный спортсмен, он заслуженно подтвердил свой высокий уровень. Шерхан является членом национальной команды, помогает нашим тренерам в работе с молодежью, передает свои знания и опыт подростающему поколению. В целом, турнир прошел на высоком уровне. Победители и призеры получили заслуженные награды и ценные призы, — сказал спортивный директор Республиканской федерации гольфа Абылайхан Кылышпаев.

    В номинации Gross Men первое место занял многократный победитель республиканских и международных турниров Шерхан Сугур. Вторым стал Дидар Башиков, а третьем — Бауыржан Саркытбаев.

    Первое место в Gross Ladies завоевала Диляра Буламбаева, серебряная награда досталась Светлане Кан, третье место заняла Динара Амриева.

    Результаты в категории «Net Men»:

    1. Шынболат Рысбек
    2. Едиге Мыханов
    3. Еркен Аймурзаев

    Победительницы в номинации «Net Ladies»:

    1. Лия Кан
    2. Ся Тьенна
    3. Наталья Цай

    Специальные номинации:

    • «Nearest to the pin Men» — Адиль Мухамеджанов;
    • «Nearest to the pin Ladies» — Инна Хегай;
    • «Longest Drive Men» — Дидар Башиков;
    • «Longest Drive Ladies» — Диляра Буламбаева.
    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Алматы Медаль
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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