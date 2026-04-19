Опыт поселка Бескоспа Актюбинской области, где полностью отказались от алкоголя

В селе Бескоспа проведены водопровод и газовые сети, а на подготовленных земельных участках вблизи поселка можно построить еще 375 домов. Но самое важное из последних новостей — это то, что здесь абсолютно не продается алкоголь. Старшее поколение подает пример младшему, а молодежь активно занимается национальными видами спорта. Корреспондент Kazinform ознакомился с жизнью села, где отказались от алкоголя.

В Бескоспе живет более 400 человек

Всего в Бескоспе, входящем в Бестамакский сельский округ Алгинского района, насчитывается 92 дома. Численность населения составляет 438 человек, из которых почти треть — несовершеннолетние дети. Уже пять лет здесь совсем не продается алкоголь. Владельцы двух продуктовых магазинов приняли такое решение добровольно.

Социально-экономическое положение села можно назвать средним. Большая часть жителей занимается животноводством. Некоторые начали собственное дело, получив кредиты в рамках программы «Ауыл аманаты». В 2023 году было реализовано два проекта, в 2024 году — пять проектов. Все они связаны с животноводством, в основном с откормом скота, рассказал аким Бестамакского сельского округа Канат Даулеталин.

В настоящее время в Бескоспе функционируют средняя школа, медицинский пункт и мечеть. Для детей построены футбольные и игровые площадки. В 2026 году планируется асфальтирование внутрисельских дорог. Будут охвачены улицы Сарина, Жидели, Мусина и Изтая Мамбетова.

— Согласно генеральному плану, в селе предусмотрены земельные участки еще под 375 домов. Сейчас уже проведены газ, вода и электричество, вся инфраструктура полностью подведена. Земельные участки будут распределяться среди очередников. В очереди стоит более 500 человек. Мы считаем, что у села большое будущее. Молодежь развивает конный спорт, участвует в кокпарах и конных скачках. Также в школе открыт кружок вольной борьбы. Однако есть трудности с поиском тренера. Сейчас тренер приезжает из села Бестамак три раза в неделю и проводит занятия, — отметил Канат Даулеталин.

Бескоспа — родина поэта Изтая Мамбетова

Поэт Изтай Мамбетов родился на берегу реки Табантал, то есть в селе Бескоспа. Он воспел эти места в своих стихах: «Бес өзен келіп тоғысқан, Бесқоспа деген жер осы» (Вот место, где сходятся пять рек — это и есть Бескоспа).

— Существует несколько версий происхождения названия села. По одной из них, оно связано с батыром рода Тама Есетом — батыром Тамаулы. По другой версии, к названию обращается и поэт Изтай Мамбетов, который объясняет его с географической точки зрения. Он говорит о месте, где сходятся пять рек и образуют единый водный поток. Это реки Есет, Табантал, Илек, Тамды и Шаган. Во время паводков село оказывается фактически на острове, и на несколько дней транспортное сообщение прерывается. Было предложено два варианта строительства моста. Наиболее оптимальным признан проект Южной объездной дороги. В таком случае будет охвачено и село Бескоспа, — сообщил Канат Даулеталин.

Пока на окраине села действует лишь небольшой мост, построенный силами местных жителей. В средней школе Бескоспы сейчас обучаются 103 ученика, в группе предшкольной подготовки — восемь детей. Ежегодно в селе рождается более десяти детей.

— Школа была построена в 2015 году и рассчитана на 60 мест. В 2024 году проведена модернизация. В учреждении работают 30 учителей и 11 технических сотрудников. Хотя актового зала нет, имеется спортивный зал и столовая. Для восьми учащихся с особыми образовательными потребностями организована иппотерапия для трех детей. Психолог и учитель физической культуры дважды в неделю проводят с ними занятия по два часа. Лошадей предоставляют местные жители. Мы хотим привлечь в село молодых специалистов. Нам необходимы учителя математики и истории. В школе 45 учеников посещают секцию борьбы, 18 детей занимаются в танцевальном кружке. Учитель физической культуры сам является участником кокпара, а один из выпускников школы стал чемпионом страны по аударыспаку. В школе есть и наездники. Также планируется открыть кружок домбры, — рассказал директор школы Нурлан Калжанов.

В школе имеются лаборатории по химии и физике. В библиотеке хранятся архивные документы поэта Изтая Мамбетова и оригинал его фотоальбома. Ученики младших и средних классов активно читают книги. Среди старшеклассников читающих немного. Ранее в школе действовал музей Изтая Мамбетова, но из-за нехватки помещений он был перенесен в библиотеку. Семья поэта передала документы и фотографии. Также здесь хранятся статьи, опубликованные в газетах. Единственное, чего нет — это сборников его стихов. Ежегодно среди учеников проводятся конкурсы, поэтому многие дети знают его стихи наизусть, в том числе «Табантал» и «Бескоспа». Ученики также защищали проекты, посвященные творчеству Изтая Мамбетова, отмечает библиотекарь Лиза Даулеталина.

Ученица школы Каусар Хабидулла является жительницей дома, где когда-то жил поэт Изтай Мамбетов. Хотя сам дом снесен, место его расположения сохранено. Школьница также регулярно читает наизусть стихи поэта.

Регулярно обходим местные дома — медсестра

В селе Бескоспа рядом со школой расположен медицинский пункт. Здесь работает только медсестра, а врач находится в селе Бестамак и периодически приезжает для осмотра жителей. Поскольку село расположено недалеко от центра, многие жители самостоятельно обращаются за медицинской помощью.

— После осмотра врач назначает лечение, а я выполняю все процедуры в селе. Иногда люди вызывают меня на дом, когда заболевают. Тогда я прихожу в любое время суток и оказываю помощь. При необходимости вызывается скорая помощь, либо пациента сразу доставляют в районный центр. Я живу в этом селе уже девять лет. Население растет, люди становятся более осведомленными, — рассказала медсестра Акмарал Оразалина.

«Наше село с крепким единством»

В двух продуктовых магазинах села не продают алкоголь. Возможно, именно поэтому здесь не зафиксировано ни краж, ни хулиганских правонарушений. По словам участкового инспектора, обслуживающего Бестамак и Бескоспу, населенный пункт ориентирован на животноводство, поэтому здесь есть пастухи. Два смотрителя за животными работают поочередно, следят, чтобы скот не заходил на посевные поля.

— Положительные изменения в селе Бескоспа стали особенно заметны в последние 10 лет. Сейчас старейшины села дают советы молодому поколению и оказывают ему поддержку. Даже на данный момент на учете никто не состоит. Во время встреч с жителями они говорят: «чтобы скот на пастбищах не заходил на посевные поля», «чтобы не заходили на чужую землю и не наносили ущерб». Даже если подобные случаи происходят, никто не пишет жалобы и не обращается с заявлениями. Фактов краж скота не зарегистрировано. Напротив, люди помогают друг другу и оказывают поддержку. Это качество, которое может служить примером для многих. Молодежь также сплоченная и активно занимается спортом, — сказал участковый инспектор отдела общественной безопасности отдела полиции Алгинского района Куаныш.

Корреспондент Kazinform также встретился с жителями села и узнал их мнение. По словам местных жителей, в 2014 году в село был проведен газ, а в 2015 году — централизованное водоснабжение. Сейчас некоторые дома ничем не уступают городскому жилью.

— В селе есть все социальные объекты. Недавно сообщили, что улицу заасфальтируют. Единственное наше желание — чтобы дорогу между селами Бестамак и Бескоспа тоже заасфальтировали. Сейчас мы ездим по грунтовой дороге. Во время весеннего паводка сообщение между селами затрудняется. Хотим, чтобы отремонтировали мост. Школа есть. Это самое главное, — сказал житель села Нуржан Аекешов.

По словам Асем Айтимовой, в селе ни одно обращение жителей не остается без внимания, а предложения часто получают поддержку.

— У нас очень крепкое единство. Мы часто говорим детям: «помогайте». Иногда даже будим их ночью, если нужно. Мы достигли этого единства всем селом. Старшие показывают правильный путь. Мы продолжаем их путь и передаем молодежи наставления. На праздниках алкоголь не подается. Люди к этому привыкли, — сказала жительница села Асем Айтимова.

Жители села, где не продают алкоголь, хорошо знают участкового полицейского. И сам сотрудник полиции также хорошо знаком с жителями закрепленного участка. Он владеет информацией о каждом доме и каждой семье.

— В сплоченном селе и работа общая. Мы выходим вместе, при необходимости убираем улицы. Весной, если разрушается мост, собираем технику, перевозим песок и щебень, укрепляем его. Есть и те, кто переехал из города. Все местные жители занимаются животноводством и живут за счет этого. Заготавливают сено, сеют зерно. Некоторые работают в городе. Никто без дела не остается, — рассказал житель села Кайрат Исенов.

Жители также хотят, чтобы для детей был построен и открыт детский сад. Некоторые водят детей в детский сад в селе Бестамак.

Из города в село

Большинство жителей Бескоспы, оформивших кредит по программе «Ауыл аманаты», начали заниматься откормом скота. Также в этом селе по-прежнему остаются свободные ниши для востребованных видов бизнеса.

— Мой супруг в 2024 году оформил кредит по программе на 8,8 миллиона тенге. Осенью он купил скот, корм и сено, откормил и продал животных. Тогда мы заложили дом в качестве залога. После продажи откормленного скота снова покупаем молодняк и откармливаем. Кредит оформлен на пять лет. Это стало прибыльным делом. В будущем мы хотим открыть пекарню и пункт стирки ковров, — сказала жительница села Гульмира Оразалина.

Аскар Мусин пять лет назад переехал из города в село. Здесь есть вся инфраструктура, а условия для животноводства благоприятные.

— Раньше в городе занимался грузоперевозками. Сейчас занялся откормом скота. На запуск бизнеса по программе «Ауыл аманаты» было оформлено 9,2 миллиона тенге. На эти средства я приобрел 10 голов молодняка лошадей и 15 голов скота. Сейчас идет второй год работы. Кредит мы возвращаем два раза в год. Молодежь села также занимается этим бизнесом. На это требуется от трех до шести месяцев. Сейчас цены на мясо высокие, поэтому это выгодно, — рассказал фермер.

Отметим, что в Актюбинской области 40 сел отказались от алкоголя. В прошлом году таких сел было 35, а в 2026 году в список добавились еще пять населенных пунктов. Трезвые поселки появились в ВКО, где жители села Бозша отказались от алкоголя.