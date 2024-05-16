Опыт Астаны в применении ИИ привлек внимание мировой судебной системы

Главы верховных судов Казахстана Асламбек Мергалиев, Кыргызстана Замирбек Базарбеков, Узбекистана Бахтиёр Исламов, Азербайджана Инам Каримов, Индии Дхананджая Й.Чандрачуд и эксперты Всемирного банка (ВБ) приняли участие в работе онлайн-форума об искусственном интеллекте (ИИ) в правосудии, передает агентство Kazinform со ссылкой на МACA.

Международная ассоциация по судебному администрированию (МACA), наметив обсуждение в Астане, обозначила значимость казахстанского опыта судебного менеджмента для мировой судебной системы. В ходе него лидеры верховных судов и эксперты обсудили практику Казахстана по преобразованию судопроизводства с IT.

А. Мергалиев на форуме поделился примечательными показателями — по версии ООН, Казахстан находится на 28-м месте из 193 стран, входящих в мониторинг, по развитию электронного правительства и на 8-м — в оказании онлайн услуг. А по исследованию CEPEJ, Казахстан на почетном 4-е месте среди 47 стран по использованию IT-технологий в судах.

Эксперты, в том числе и президент МАСА Луис Пальма, говоря о значительных достижениях Казахстана подчеркнули ощутимый его прогресс в реформах. Благодаря им судьи освобождены от выполнения несвойственных им функций по административной деятельности, установлено независимое составление бюджета для судов, автоматизированное распределение дел, толкнувшее на применение принципа экстерриториальности в юрисдикции (распределять дела не в одном суде, а между судами страны).

Особое внимание обращено на уровень качественного цифрового доступа к судам и разработку удобных для пользователя IТ-сервисов. Использование машинного обучения, искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники, как вспомогательного инструмента для обеспечения единообразия правоприменения, по мнению Л. Пальмы, служит потенциалом, способствующим росту достижений.

Международные специалисты отметили эффективность внедренного робота по санкционированию постановлений судоисполнителей, применения ИИ для подготовки проекта судебного решения и в качестве smart-помощника для юристов, цифровой аналитики судебной практики, способов улучшения доступа к правосудию через технологии, включая чат-боты.

Но больше всего зарубежных экспертов заинтересовало то, как эти IT-инструменты повлияли на работу казахстанских судах: сделали их более прозрачными, ускорили обработку больших данных и бесперебойную коммуникацию участников судебных процессов, минимизировали судебные ошибки и увеличили доверие к суду.

В то же время вице-президент МАСА, Руководитель СА РК Наиль Ахметзакиров в завершение форума подчеркнул заинтересованность в интеграции передового опыта, а также возможность оценить потенциал судебного менеджмента стран.

Участники форума, стремясь к совместному развитию надежной цифровой защиты системы правосудия, отметили стремление Астаны превратить Казахстан в IT-гиганта и пользу интеграции его опыта развития цифровизации в судах, а также имеющиеся вызовы по безопасности данных и киберугрозам.

Форум стал платформой для обмена идеями и практиками, которые могут вдохновить на изменения в судебных системах и поддержать общее стремление к обеспечению эффективного и доступного для всех правосудия.

Следует отметить, что МACA — глобальная организация, ориентированная на развитие судебного менеджмента, ежегодно она проводит обзор лучших практик. В ее составе — представители 104 стран, Казахстан — с 2015 года.

В 2019-м в Астане (Казахстан) прошла 10-я конференция МАСА.

Президент МАСА Луис Пальма, вице-президент по странам Центральной Азии и Индии — Руководитель СА РК Наиль Ахметзакиров.