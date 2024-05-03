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    09:46, 03 Май 2024 | GMT +6

    ОПГ в СпецЦОНах Астаны осуждены за убытки в 1,2 млрд тенге

    ОПГ
    Фото: кадр из видео

    25 апреля специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны объявил приговор работникам СпецЦОНа, полицейским и гражданским лицам, занимавшимся незаконной регистрацией автомобилей, ввезенных из-за рубежа, без уплаты предусмотренных законом сборов и платежей, передает агентство Kazinform.

    Как сообщили в Антикоре, они обвинялись в создании и руководстве организованной группы, причинении имущественного ущерба государству, неправомерном вводе и уничтожении сведений о транспортных средствах в информационных системах «СЦ «Web-Модуль» и «ИИС ЦОН», подделке письменных форм сделок.

    C января по май 2022 года преступная группа незаконно зарегистрировала 462 ввезенных из-за рубежа автомашин. Общий ущерб государству составил 1,2 млрд тенге.

    Приговором суда осуждены 32 лица, из них организаторам преступной группы - руководителю СпецЦОНа №2 Астаны Букебаеву Ш. и специалистам СпецЦОНа Астаны Там-Оглы А. и Там-Оглы Х. назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, 5-ти участникам группы 6 лет лишения свободы, а 17 «помогаек» приговорили к различным срокам наказания, в виде лишения и ограничения свободы.

    Также, 7 сотрудников осуждены от 2 лет 6 месяцев ограничения свободы до 3 лет 6 месяцев лет лишения свободы.

    Они лишены специальных званий с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

    Оглашение приговора состоялось с участием личного состава департамента полиции Астаны, а также работников СпецЦОНа Астаны.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Вместе с тем, в ходе расследования установлены факты подделок специалистом СпецЦОНа подписей владельцев транспортных средств в письменных формах сделок купли-продажи автомашин.

    В результате внесенного в порядке ст.200 УПК РК представления в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в Правила регистрации автомашин внесены изменения об исключении письменных форм сделок на электронную, с обязательным использованием ЭЦП-ключа автовладельца.

    Такое изменение исключает коррупционные риски в части подделки подписей владельцев авто при заключении договора купли-продажи автомашин.

    Теги:
    ЦОН Правительство для граждан Астана Видео ОПГ Авто Антикор
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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