ОПГ в СпецЦОНах Астаны осуждены за убытки в 1,2 млрд тенге

25 апреля специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны объявил приговор работникам СпецЦОНа, полицейским и гражданским лицам, занимавшимся незаконной регистрацией автомобилей, ввезенных из-за рубежа, без уплаты предусмотренных законом сборов и платежей, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в Антикоре, они обвинялись в создании и руководстве организованной группы, причинении имущественного ущерба государству, неправомерном вводе и уничтожении сведений о транспортных средствах в информационных системах «СЦ «Web-Модуль» и «ИИС ЦОН», подделке письменных форм сделок.

C января по май 2022 года преступная группа незаконно зарегистрировала 462 ввезенных из-за рубежа автомашин. Общий ущерб государству составил 1,2 млрд тенге.

Приговором суда осуждены 32 лица, из них организаторам преступной группы - руководителю СпецЦОНа №2 Астаны Букебаеву Ш. и специалистам СпецЦОНа Астаны Там-Оглы А. и Там-Оглы Х. назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, 5-ти участникам группы 6 лет лишения свободы, а 17 «помогаек» приговорили к различным срокам наказания, в виде лишения и ограничения свободы.

Также, 7 сотрудников осуждены от 2 лет 6 месяцев ограничения свободы до 3 лет 6 месяцев лет лишения свободы.

Они лишены специальных званий с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Оглашение приговора состоялось с участием личного состава департамента полиции Астаны, а также работников СпецЦОНа Астаны.

Приговор не вступил в законную силу.

Вместе с тем, в ходе расследования установлены факты подделок специалистом СпецЦОНа подписей владельцев транспортных средств в письменных формах сделок купли-продажи автомашин.

В результате внесенного в порядке ст.200 УПК РК представления в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в Правила регистрации автомашин внесены изменения об исключении письменных форм сделок на электронную, с обязательным использованием ЭЦП-ключа автовладельца.

Такое изменение исключает коррупционные риски в части подделки подписей владельцев авто при заключении договора купли-продажи автомашин.