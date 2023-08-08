ОПГ в Павлодарской области помогла увести от налогов 6,8 млрд тенге

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Члены организованной преступной группы в Павлодарской области за материальное вознаграждение помогали недобросовестным предпринимателям уклоняться от уплаты налогов на сумму 6,8 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Доказано, что лидер ОПГ и 9 ее членов оформили на подставных лиц 26 аффилированных компаний, от имени которых в течение 4 лет выписали фиктивные счета-фактуры на сумму более 18 млрд тенге.

Услугами данной преступной группы воспользовались 225 предприятий, в том числе энергопередающая компания, которая завышала свои расходы, что позволило незаконно повысить тариф на электроэнергию.

В результате ликвидации ОПГ регистрация подконтрольных фирм признана недействительной, контрагентам-покупателям выставлены уведомления об уплате налогов на сумму более 560 млн тенге, а также снижен тариф для потребителей электроэнергии с возмещением более 580 млн тенге.

Приговором суда лидер ОПГ приговорен к 8 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, остальным ее членам назначено наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.

Отметим, уплата налогов является обязательной для налогоплательщиков, при этом за уклонение от уплаты налогов законодательством предусмотрена ответственность.