РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:13, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6

    ОПГ скотокрадов ликвидировали в Павлодарской области

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Преступную группировку скотокрадов задержали в Экибастузе. В ее состав входили: воры, реализаторы, ветеринары и те, кто занимался сбором необходимых документов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «На территории Павлодарской области задержана организованная преступная группировка, в состав которой входили 10 человек. Между членами группировки были распределены роли: были свои воры, реализаторы, те, кто занимался сбором необходимых документов, а также в состав группировки входили ветеринары, - заявил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов. - Преступной группировке вменен ряд краж и реализация скота».

    «Подозреваемых задержали с поличным в городе Экибастуз. Во время осмотра в автомобиле «ВАЗ 21099» изъяты одна туша говядины, металлические электронные весы, а в «Audi» - ветеринарные справки», - добавили в департаменте полиции.


    «Действовали злоумышленники по следующей схеме: раз в неделю, ближе к выходным, похищали в одном их крупных крестьянских хозяйств Экибастузской зоны по 2 головы крупного рогатого скота, а затем, в выходные дни, реализовывали мясную продукцию на рынках города и на дому. Подозреваемые ранее занимались продажей мясной продукции, имели постоянных клиентов, поэтому реализация ими мяса не вызвала подозрения у граждан», - рассказал Нурлан Масимов.

    Правоохранительные органы начали досудебное уголовное расследование. По словам полицейских, задержанные водворены в изолятор временного содержания города Экибастуз. В ходе досудебного расследования устанавливается причастность подозреваемых к совершению таких же преступлений.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Борьба с преступностью Криминал Видео Скотокрадство Правоохранительные органы Павлодарская область
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!