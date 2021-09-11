ОПГ скотокрадов ликвидировали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Преступную группировку скотокрадов задержали в Экибастузе. В ее состав входили: воры, реализаторы, ветеринары и те, кто занимался сбором необходимых документов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории Павлодарской области задержана организованная преступная группировка, в состав которой входили 10 человек. Между членами группировки были распределены роли: были свои воры, реализаторы, те, кто занимался сбором необходимых документов, а также в состав группировки входили ветеринары, - заявил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов. - Преступной группировке вменен ряд краж и реализация скота».

«Подозреваемых задержали с поличным в городе Экибастуз. Во время осмотра в автомобиле «ВАЗ 21099» изъяты одна туша говядины, металлические электронные весы, а в «Audi» - ветеринарные справки», - добавили в департаменте полиции.





«Действовали злоумышленники по следующей схеме: раз в неделю, ближе к выходным, похищали в одном их крупных крестьянских хозяйств Экибастузской зоны по 2 головы крупного рогатого скота, а затем, в выходные дни, реализовывали мясную продукцию на рынках города и на дому. Подозреваемые ранее занимались продажей мясной продукции, имели постоянных клиентов, поэтому реализация ими мяса не вызвала подозрения у граждан», - рассказал Нурлан Масимов.

Правоохранительные органы начали досудебное уголовное расследование. По словам полицейских, задержанные водворены в изолятор временного содержания города Экибастуз. В ходе досудебного расследования устанавливается причастность подозреваемых к совершению таких же преступлений.