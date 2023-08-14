ОПГ, сбывавшую наркотики через интернет-магазин, ликвидировали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области в результате длительной разработки и комплекса оперативно-следственных мероприятий, согласованных с прокуратурой, пресекли деятельность устойчивой преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков через интернет-магазин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Специально созданными следственно-оперативными группами при силовой поддержке бойцов подразделений спецназначения на территории городов Павлодар и Экибастуз проведены одновременные задержания участников данного криминального бизнеса.

Оперативники установили организатора, а также предварительно четырех человек, причастных к незаконному сбыту марихуаны посредством интернет-магазина в приложении Telegram. В их числе бухгалтер, администратор интернет-наркомагазина, фасовщик и закладчик.

В результате проведенных по четырем адресам обысков обнаружено и изъято более 9 килограммов марихуаны, в том числе расфасованных по закладкам, различные приспособления для фасовки и употребления наркотиков, техника и мобильные телефоны с документальным подтверждением причастности к криминальному бизнесу, а также записи о движении денежных средств по интернет-магазину.

Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Начато досудебное производство по статье 297 части 3 УК РК «Незаконные изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств».

Проводятся дальнейшие оперативные и следственные мероприятия. Назначены соответствующие экспертизы. Планируется возбуждение уголовного дела за создание и участие в организованной преступной группе.

Данные преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере, посредством использования электронных информационных ресурсов наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества, напомнили в полиции.