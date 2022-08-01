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ОПГ покровительствовала нелегальным майнерам в Казахстане
1 Августа 2022 11:21

ОПГ покровительствовала нелегальным майнерам в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 23 членов организованной преступной группы задержали полицейские в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД, 5-м департаментом КНБ и департаментом полиции города Алматы на территории городов Алматы, Шымкент, Алматинской, Актюбинской и Жамбылской областей проведена совместная спецоперация по задержанию членов организованной преступной группы. Всего задержано 23 человека», - сообщила представитель МВД Актоты Боранова на брифинге в ведомстве.

По ее словам, участники преступной группы из числа бывших осужденных и криминально-ориентированных лиц, специализировались на корыстно-насильственных преступлениях, в том числе с применением оружия. Это выбивание долгов, вымогательство, а также покровительство лицам, занимающихся незаконным майнингом.

За счет деятельности подконтрольных им незаконных майнинговых ферм на территории Талгарского района Алматинской области преступники получали ежемесячную прибыль в размере 300-500 тыс. долларов США. При обысках на незаконных майнинговых фермах было задержано 7 членов преступной группы.

«Преступниками был поставлен на криминальный «счетчик» 36-летний специалист в сфере IT -технологий, которого они угрозами и шантажем принуждали организовывать работу майнинговых ферм. При проведении оперативных комбинаций по установлению места нахождения незаконно хранящегося оружия были задержаны три члена группы, один из которых военнослужащий. Изъят автомат АКСУ, 60 патронов и пистолеты марки «Сталкер», «Ретай», - отметила спикер.

В результате обысков оперативниками изъяты вещественные доказательства и орудия преступлений, черная бухгалтерия, а также более 6 тыс. наименований оборудования для работы майнинговых ферм на общую сумму около 7 млн долларов США, пистолет Макарова, а также 3 комплекта подложных автомобильных номеров.



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