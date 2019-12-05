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ОПГ похищала и продавала взрывчатые вещества в Акмолинской области
5 Декабря 2019 18:03
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АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – ДКНБ РК по Акмолинской области пресечена противоправная деятельность преступной группы, занимавшейся хищением и незаконной реализацией взрывчатых веществ в регионе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
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В ходе оперативно-розыскных мероприятий при попытке сбыта аммонитовых шашек и капсюлей-детонаторов задержаны двое участников преступной группы.
Всего в ходе многоэтапной оперативной разработки у участников ОПГ в октябре-ноябре 2019 года изъято 809 аммонитовых шашек и 2 пакета с аммонитом общим весом более 200 кг, а также 442 капсюль-детонаторов.
Задержанные лица водворены в ИВС УП города Кокшетау. Проводится досудебное расследование.
Ключевые слова: Акмолинская область, КНБ РК,
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