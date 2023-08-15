ОПГ по легализации транспорта контактировала со всеми регионами Казахстана - МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев заявил, что преступная группа, причастная к легализации транспорта, контактировала со всеми регионами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первая информация была по Алматинской области, затем мы вышли в Алматы и оттуда уже сеть пошла по всем областным центрам страны. На сегодняшний день департаментом собственной безопасности было возбуждено уголовное дело, а сотрудники, причастные к этим преступлениям, были отстранены от занимаемых должностей. В рамках следствия дополнительную информацию я не могу предоставить», - сказал Кайсар Султанбаев в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.

В рамках данного уголовного дела проходят проверку не только сотрудники полиции, но и так называемые «помогайки», работающие в ЦОН.

«Сотрудники НАО «Правительство для граждан» работают на передовой в области регистрации транспортных средств и выдачи водительских прав. Наши сотрудники не поддерживают прямой контакт с населением. Они оперируют на втором уровне, проводя расследование по уголовному делу, связанному с каким-либо преступлением. Также были выявлены предлагающие свои услуги «помогайки». В отношении них были возбуждены уголовные дела, ведется уголовное преследование», - дополнил Кайсар Султанбаев.

Ранее председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев рассказал о том, как будут регистрироваться автомобили, ввезенные в страну после 1 сентября 2022 года.