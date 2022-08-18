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ОПГ переходят от насилия к экономической преступной деятельности – глава МВД РК
18 Августа 2022 20:26

ОПГ переходят от насилия к экономической преступной деятельности – глава МВД РК

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане прослеживается тенденция переориентирования ОПГ с насильственных преступлений на экономическую преступную деятельность. Об этом на Совещании министров внутренних дел стран ШОС в Ташкенте сказал глава МВД РК Марат Ахметжанов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В своем выступлении министр проинформировал коллег о казахстанском опыте по борьбе с организованной преступностью.

«Ведется наступательная борьба с организованной преступностью. Отмечу, что в последние годы в Казахстане прослеживается тенденция переориентирования ОПГ с насильственных преступлений на экономическую преступную деятельность. Для получения доступа к источникам незаконного финансирования предпринимаются попытки по установлению связи с должностными лицами», - сказал Марат Ахметжанов.

Он отметил, что в этой связи в структуре МВД в июле этого года создано профильное подразделение. Уже проводится целенаправленная работа по ликвидации и разобщению действующих организованных преступных групп, оперативной разработке объектов (рынки, месторождения, предприятия) с выходом на конкретные субъекты (ОПГ, чиновники, посредники).

«Буквально на днях, в июле, совместно с Комитетом национальной безопасности проведена спецоперация в нескольких регионах Казахстана: городах Алматы, Шымкент, Алматинской, Актюбинской и Жамбылской областях. Задержана ОПГ из числа бывших осужденных, занимавшихся вымогательством, а также покровительством незаконным майнерам», - подчеркнул глава МВД.


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