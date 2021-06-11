ОПГ оказывала услуги по уклонению от уплаты налогов на сумму более 8 млрд тенге в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по городу Алматы пресечена деятельность преступной группы в составе 7-ми лиц, которые занимались выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

В течение трех лет ОПГ, используя счета 19 подоотчетных ей компаний, оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов на сумму более 8 млрд тенге.

Четверо организаторов осуждены на 6,5 лет, три соучастника – на сроки от 3 до 4 лет и 8 месяцев условно.

По уголовному делу движимое и недвижимое имущество фигурантов на сумму б олее 200 млн тенге конфисковано в доход государства.

По данным Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ОД/ФТ) криминальное обналичивание используется в следующих целях:

1. Уход от налогов.

2.Необходимость дачи взятки.

3. Отмывание нелегальных доходов (от экономических преступлений или запрещенной деятельности).

Одним из самых распространенных способов незаконного обналичивания средств является использование фирм-однодневок.

Директорами подобных компаний с миллиардными оборотами помимо самих организаторов преступной схемы могут стать студенты, пенсионеры или даже безработные. Зачастую им обещают определенную прибыль, а в некоторых случаях они и вовсе не осведомлены о существовании «собственных» фирм.











