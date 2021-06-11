РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:50, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    ОПГ оказывала услуги по уклонению от уплаты налогов на сумму более 8 млрд тенге в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по городу Алматы пресечена деятельность преступной группы в составе 7-ми лиц, которые занимались выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

    В течение трех лет ОПГ, используя счета 19 подоотчетных ей компаний, оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов на сумму более 8 млрд тенге.

    Четверо организаторов осуждены на 6,5 лет, три соучастника – на сроки от 3 до 4 лет и 8 месяцев условно.

    По уголовному делу движимое и недвижимое имущество фигурантов на сумму б олее 200 млн тенге конфисковано в доход государства.

    По данным Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ОД/ФТ) криминальное обналичивание используется в следующих целях:

    1. Уход от налогов.

    2.Необходимость дачи взятки.

    3. Отмывание нелегальных доходов (от экономических преступлений или запрещенной деятельности).

    Одним из самых распространенных способов незаконного обналичивания средств является использование фирм-однодневок.

    Директорами подобных компаний с миллиардными оборотами помимо самих организаторов преступной схемы могут стать студенты, пенсионеры или даже безработные. Зачастую им обещают определенную прибыль, а в некоторых случаях они и вовсе не осведомлены о существовании «собственных» фирм.





    Теги:
    Закон и право Алматы Суды
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:37
    Джекпот лотереи Powerball превысил 1 миллиард долларов
    Сегодня, 13:34
    Назначен новый начальник ДП Акмолинской области
    Сегодня, 13:19
    Владельцев информсистем проверят казахстанские службы на утечку персональных данных
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!