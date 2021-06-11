ОПГ оказывала услуги по уклонению от уплаты налогов на сумму более 8 млрд тенге в Алматы
В течение трех лет ОПГ, используя счета 19 подоотчетных ей компаний, оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов на сумму более 8 млрд тенге.
Четверо организаторов осуждены на 6,5 лет, три соучастника – на сроки от 3 до 4 лет и 8 месяцев условно.
По уголовному делу движимое и недвижимое имущество фигурантов на сумму б олее 200 млн тенге конфисковано в доход государства.
По данным Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ОД/ФТ) криминальное обналичивание используется в следующих целях:
1. Уход от налогов.
2.Необходимость дачи взятки.
3. Отмывание нелегальных доходов (от экономических преступлений или запрещенной деятельности).
Одним из самых распространенных способов незаконного обналичивания средств является использование фирм-однодневок.
Директорами подобных компаний с миллиардными оборотами помимо самих организаторов преступной схемы могут стать студенты, пенсионеры или даже безработные. Зачастую им обещают определенную прибыль, а в некоторых случаях они и вовсе не осведомлены о существовании «собственных» фирм.