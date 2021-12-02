ОПГ обманула государство на 700 миллионов тенге в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области осуждены члены организованной преступной группировки, нанесшие государству ущерб в размере 700 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Территориальным департаментом Агентства по Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность организованной преступной группы под руководством Н. Даулетьяровой.
«Члены ОПГ от имени аффилированных компаний - ТОО «Атырау Инвест Групп», ТОО «БР-Групп», ТОО «Ербек-компани» - в период с 2017 по 2019 годы осуществляли незаконную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур предприятиям области. Таким образом, содействовали компаниям в уклонении от уплаты налогов в бюджет на сумму свыше 715 миллионов тенге», - сообщает АФМ.
Главный организатор Н. Даулетьярова приговорена к 7 годам лишения свободы, соучастники Р. Баткаев и Б. Джусупов осуждены на 5 и 5,5 года соответственно.
Данные лица лишены права занимать руководящие должности, а также заниматься бухгалтерской деятельностью в коммерческих организациях сроком на пять лет.
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