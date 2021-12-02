+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 3 °С
Алматы: 8 °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

ОПГ обманула государство на 700 миллионов тенге в Атырауской области

2 Декабря 2021 17:26
Поделиться:
ОПГ обманула государство на 700 миллионов тенге в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области осуждены члены организованной преступной группировки, нанесшие государству ущерб в размере 700 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Новости по теме
Павлодарец нанес ущерб государству на 827 миллионов тенге
За уклонение от уплаты налогов на 650 миллионов тенге осужден шымкентский предприниматель Министерство финансов Казахстана призвало предпринимателей не поддаваться на провокации Житель Алматы осужден на 3,5 года за незаконное обналичивание денег

Территориальным департаментом Агентства по Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность организованной преступной группы под руководством Н. Даулетьяровой.

«Члены ОПГ от имени аффилированных компаний - ТОО «Атырау Инвест Групп», ТОО «БР-Групп», ТОО «Ербек-компани» - в период с 2017 по 2019 годы осуществляли незаконную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур предприятиям области. Таким образом, содействовали компаниям в уклонении от уплаты налогов в бюджет на сумму свыше 715 миллионов тенге», - сообщает АФМ.

Главный организатор Н. Даулетьярова приговорена к 7 годам лишения свободы, соучастники Р. Баткаев и Б. Джусупов осуждены на 5 и 5,5 года соответственно.

Данные лица лишены права занимать руководящие должности, а также заниматься бухгалтерской деятельностью в коммерческих организациях сроком на пять лет.

Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Налоги   #Криминал  
Поделиться:
Новости по теме
Павлодарец нанес ущерб государству на 827 миллионов тенге
За уклонение от уплаты налогов на 650 миллионов тенге осужден шымкентский предприниматель
Министерство финансов Казахстана призвало предпринимателей не поддаваться на провокации
Житель Алматы осужден на 3,5 года за незаконное обналичивание денег
Популярное
1 Через русский язык мы вышли на мировую культуру - Елбасы
2 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
3 753 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
4 Когда запустят новые станции метро в Алматы
5 Парня и девушку сбили в Семее
6 Новогодних утренников в школах не будет – Минобразования РК
Читайте также
Мужчину спасли от прыжка с прожекторной вышки в Атырау
Миллион тенге украл сторож из кабинета начальника в СКО
Через русский язык мы вышли на мировую культуру - Елбасы
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
753 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Когда запустят новые станции метро в Алматы
Парня и девушку сбили в Семее
Новогодних утренников в школах не будет – Минобразования РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив