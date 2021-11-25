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ОПГ нанесла ущерб государству в два млрд тенге

25 Ноября 2021 19:17
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ОПГ нанесла ущерб государству в два млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области совместно с прокуратурой области пресечена деятельность организованной преступной группой, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур в период с 2017 по 2019 годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

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«Следствием установлено, что члены ОПГ зарегистрировали предприятия на территории городов Усть-Каменогорск и Алматы на номинальных директоров. В дальнейшем от их имени выписывали фиктивные бухгалтерские документы в адрес других предприятий-контрагентов, за что получали до 1,5% от общей суммы оборота. Предварительный ущерб государству в виде неуплаченных налогов составляет свыше 2 млрд тенге», - сообщили в АФМ.

Кроме этого, в отношении одного из организаторов ОПГ проводится досудебное расследование по факту незаконной легализации денег и имущества. А именно, на преступные доходы он приобрел автомашину и гидроцикл, также организовал бизнес (ресторан, мини-гостиница и массажный салон) и извлек доход в размере 37 млн тенге.

Ведется следствие.




Пресс-служба АФМ РК


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#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Финансы  
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