ОПГ нанесла ущерб государству в два млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области совместно с прокуратурой области пресечена деятельность организованной преступной группой, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур в период с 2017 по 2019 годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

«Следствием установлено, что члены ОПГ зарегистрировали предприятия на территории городов Усть-Каменогорск и Алматы на номинальных директоров. В дальнейшем от их имени выписывали фиктивные бухгалтерские документы в адрес других предприятий-контрагентов, за что получали до 1,5% от общей суммы оборота. Предварительный ущерб государству в виде неуплаченных налогов составляет свыше 2 млрд тенге», - сообщили в АФМ.

Кроме этого, в отношении одного из организаторов ОПГ проводится досудебное расследование по факту незаконной легализации денег и имущества. А именно, на преступные доходы он приобрел автомашину и гидроцикл, также организовал бизнес (ресторан, мини-гостиница и массажный салон) и извлек доход в размере 37 млн тенге.

Ведется следствие.













Пресс-служба АФМ РК