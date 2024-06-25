ОПГ на мясокомбинате: хищения на 3 млрд тенге выявили в Костанае

В суде №2 по уголовным делам проходит судебное разбирательство в отношении лиц, причастных к хищению субсидий путем совершения мнимых сделок о реализации мяса. Ущерб государству составил 3 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

На скамье подсудимых, которые заключены под стражу, находится 5 человек. Они, предварительно, обвиняются в создании организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО «Beef Export Group». Все остальные - под подпиской о невыезде. Всего по делу проходит более 30 лиц. Среди них представители крестьянских хозяйств Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей, госслужащие ГУ «Управление сельского хозяйства акимата Костанайской области» и ветеринарные врачи. Судьей процесса является Алтын Байжуманова.

Во время процесса, судья сверилась с анкетными данными подсудимых и потерпевших. У многих подсудимых на иждивении находятся несовершеннолетние дети. Некоторые участники суда выходили в режиме онлайн. В начале процесса, 4 подсудимых и их защитники ходатайствовали о том, чтобы не участвовать во время рассмотрения всех эпизодов. По итогу, судья разрешила только трем не принимать участие в судах (с условием того, что при рассмотрении эпизодов, связанных с их участием, подсудимые будут обязаны находиться в зале суда очно).

Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

Группа лиц на протяжении длительного времени занималась хищением бюджетных денежных средств, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации Национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса РК», c причинением ущерба государству на сумму более 3 млрд тенге, из которых в ходе досудебного расследования возмещено 107 млн тенге. Арестовано имущество подозреваемых на сумму 3,1 млрд тенге.

К слову, экс-руководитель мясокомбината вместе с адвокатом ходатайствовали о том, чтобы государственный обвинитель Жомарт Елеусенов зачитал обвинительный акт полностью. Стоит отметить, что по делу идет 6 томов и более 1070 листов.

Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

- Ходатайствую о том, чтобы прокурор зачитывал обвинительное заключение полностью в отношении всех участников данного дела. Чтобы я понимал, в чем меня обвиняют, – заявил подсудимый.

С аналогичным ходатайством выступил и другой защитник. Прошение было удовлетворено.

По данным Агентства финансового мониторинга РК, членам организованной группы инкриминируется присвоение субсидий, уклонение от уплаты налогов, незаконная предпринимательская деятельность, легализация имущества, добытого преступным путем, дача взятки должностным лицам и подделка документов.

Во время чтения первых эпизодов, подозреваемого руководителя организованной группы обвиняли и в применении насильственных действий в отношении госслужащего, который проводил налоговую проверку деятельности его подконтрольной компании, а также в отношении потерпевшей стороны – главу крестьянского хозяйства.

Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

По делу проходят и должностные лица ГУ «Управление сельского хозяйства акимата Костанайской области», которые совершили пособничество в хищении денежных средств и взяточничество.

Также в качестве подсудимых проходят ветеринарные врачи. Им предъявлены обвинения в подделке документов, внесении в информационную систему заведомо ложной информации, а также получении незаконных вознаграждений.