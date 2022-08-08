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ОПГ квартирных воров задержали в Уральске
8 Августа 2022 12:58

ОПГ квартирных воров задержали в Уральске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время доказано совершение ими шести фактов квартирных краж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В июне 2022 года в Уральске с поличным на месте совершения преступления задержана ОПГ квартирных воров, промышлявших с 2021 года по настоящее время кражами квартир на территории Западно-Казахстанской области», - сказал старший оперуполномоченный третьего управления департамента криминальной полиции МВД Сагындык Жантемиров на брифинге в МВД.

По его словам, в настоящее время доказывается совершение ими шести фактов квартирных краж.

«При обыске у подозреваемых обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 5 млн тенге, отмычки для открытия внутренних замков входной двери, монтировка для отжима окна, рация, различные золотые изделия и бижутерия. Досудебное расследование продолжается», - отметил представитель МВД.

Ранее сообщалось о том, что за неделю в Казахстане совершено 3397 преступлений, 1986 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 7 убийств, 1 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, 1 разбой, 34 грабежа и 539 краж чужого имущества.


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