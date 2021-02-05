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    14:37, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Оперуполномоченный покровительствовал проституткам в Актау

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оперуполномоченного в Актау приговорили к 12 годам лишения свободы за покровительство в содержании притонов для занятия проституцией. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «25 января 2021 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Мангистауского областного суда к 12 годам лишения свободы осужден оперуполномоченный ОКП УП города Актау Айбеков Д.», - сказал на онлайн-брифинге Данияр Бигайдаров.

    Д. Айбеков подозревался в получении с использованием служебного положения в организованной преступной группе денежных средств в размере 3 млн. тенге от руководителя преступной группы за общее покровительство в организации и содержание притонов для занятия проституцией и сводничества.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Мангистауская область
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