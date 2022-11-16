Оперу «Турандот» покажут на фестивале «Жібек жолы» в Астане

16 Ноября 2022, 15:00

16 Ноября 2022, 15:00

Оперу «Турандот» покажут на фестивале «Жібек жолы» в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Легендарная опера Джакомо Пуччини «Турандот» будет представлена на сцене «Астана Опера» в рамках Международного фестиваля «Жібек жолы» 19 и 20 ноября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

В числе приглашенных солистов перед столичными зрителями выступят известные исполнители Оксана Крамарева (Украина-Германия), Ованнес Айвазян (Армения), Либуше Санторисова (Чехия). За дирижерским пультом – всемирно известный маэстро Алан Бурибаев. История жестокой принцессы Турандот, устроившей смертельные испытания претендентам на ее руку и сердце, покорить которое смог только таинственный принц Калаф, будет интересна всем поклонникам оперы.

В первый день партию Калафа – сына свергнутого татарского царя – исполнит заслуженный артист Республики Армения Ованнес Айвазян. Окончив Ереванскую государственную консерваторию им. Комитаса, певец стал солистом Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна (Ереван). С 2013 года выступает в Мариинском театре. В качестве приглашенного солиста выходил на сцены Большого театра (Россия), Национальной оперы (Варшава), Франкфуртской оперы и других крупных мировых площадок. В 2017-м исполнил партию Радамеса из «Аиды» Дж. Верди на оперном фестивале Арена-ди-Верона. В портфолио артиста яркое исполнение партий в операх Дж. Верди – Манрико из «Трубадура», Дона Альваро из «Силы судьбы», Дона Карлоса из одноименной оперы и многих других.

«Опера «Турандот» для меня, прежде всего, сказка, в которой добро всегда побеждает зло, – отметил Ованнес Айвазян. – Калаф немного отличается от тех партий, которые я обычно исполняю. Его фигура героическая, он делает все для своей возлюбленной и даже идет на смерть. Эта партия считается для теноров одной из сложнейших из-за высокой тесситуры, поэтому требует хорошей техники и владения вокалом. Еще одна особенность заключается в том, что оркестр играет в унисон с солистом, что также затрудняет исполнение. Для Пуччини это довольно характерный прием».

По словам певца, в Казахстане он никогда не был, но наслышан о столичном театре.

«С большим нетерпением жду возможности увидеть Казахстан и выступить в «Астана Опера». Буду рад побывать на этой новой, но уже ставшей великой сцене, – подчеркнул Ованнес Айвазян. – Я всегда очень трепетно отношусь к своей профессии и стараюсь продемонстрировать максимум своих возможностей. Мне важно, чтобы публика после спектакля ушла в хорошем настроении и с добрыми впечатлениями. Надеюсь, что так и произойдет».

Одну из сложнейших в мировом оперном репертуаре партию Турандот – капризной и безжалостной принцессы, жестоко мстящей мужчинам, 20 ноября исполнит солистка Национальной оперы Украины Оксана Крамарева.

Начавшая свою карьеру в Харьковской опере (Украина) в 2004 году, Оксана Крамарева вскоре продолжила певческую карьеру в Национальной опере Украины. В обширном репертуаре вокалистки значатся такие партии, как Татьяна в опере «Евгений Онегин», Лиза в «Пиковой даме» П. Чайковского, Леонора в «Трубадуре» и Елизавета в «Доне Карлосе» Дж.Верди, Ярославна в опере «Князь Игорь» А .Бородина и много других. Оксана Крамарева – лауреат ряда международных конкурсов, в том числе Всемирного оперного конкурса Опералия Пласидо Доминго в Квебеке.

Впервые опера «Турандот» была показана на сцене «Астана Опера» 22-23 июня 2018 года. Дирижером-постановщиком является заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК Алан Бурибаев. Режиссер-постановщик – Давиде Ливермор, получивший Международную оперную премию «Opera Star-2019» как лучший режиссер года за постановки на сцене «Астана Опера». Художники-постановщики – заслуженные деятели Казахстана Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов. Хормейстер – заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов.

В первый день партию Турандот исполнит заслуженный деятель Казахстана Жупар Габдуллина, Лиу – заслуженный деятель Казахстана Салтанат Ахметова, Альтоум – Руслан Совет, Тимур – Болат Есимханов, Калаф – Ованнес Айвазян, Пинг – Ержан Саипов, Панг – Артур Габдиев, Понг – Рамзат Балакишиев, Мандарин – Шынгыс Расылхан.

20 ноября в партии Турандот выступит Оксана Крамарева, Лиу – Либуше Санторисова (Чехия), Альтоум – Руслан Совет, Тимур – Талгат Галеев, Калаф – Саян Исин, Пинг – Расул Жармагамбетов, Панг – Ерулан Камел, Понг – Беимбет Танарыков, Мандарин – Шынгыс Расылхан.

В рамках фестиваля «Жібек жолы», приуроченного к юбилейному X сезону «Астана Опера» зрители смогут увидеть шедевры театрального искусства с участием приглашенных зарубежных звезд: «Лебединое озеро» П. Чайковского, Гала-балет и «Шесть танцев» в постановке И. Киллиана на музыку В.А. Моцарта, «Спартак» в хореографии Ю. Григоровича на музыку А. Хачатуряна, оперу «Евгений Онегин» П. Чайковского, а также гала-концерт под управлением Джузеппе Акуавива.

Фото: astanaopera.kz