Оперу «Итальянка в Алжире» впервые представят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Свежий взгляд на классическую оперу-буффа «Итальянка в Алжире», принадлежащую перу великого композитора Джоаккино Россини, будет представлен в «Астана Опера» 29 и 30 июня в рамках Международного фестиваля «Опералия». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Вместе с приглашенной итальянской солисткой Лаурой Верреккьей и казахстанскими оперными звездами на сцену выйдут выпускники академии ASTANA OPERA, для которых постановка станет итоговым экзаменом двухлетней учебы.

Опера «Итальянка в Алжире» будет представлена впервые в Казахстане. Произведение написанное более 200 лет назад, с легкой руки режиссера Еренбака Тойкенова – лауреата и дипломанта международных конкурсов, обрело новую эстетику. Декорации и костюмы говорят нам о том, что постановка относится к новейшему времени: Мустафа бей живет в современном доме, ездит на дорогой машине. При этом музыкальная часть произведения осталась неизменной: дирижер-постановщик Руслан Баймурзин и его коллега Джузеппе Акуавива вместе с Симфоническим оркестром театра готовы представить поклонникам классической музыки шедевр Дж.Россини во всей красе.

«В своей постановке «Итальянки в Алжире» я хочу поменять отношение к восточным мужчинам и женщинам. В моей версии Мустафа бей не глупец, а красота Эльвиры не только во внешности, а в ее умении любить своего мужчину, несмотря ни на что оставаться верной своему чувству и ждать, – подчеркивает режиссер Еренбак Тойкенов. – Эта постановка – сатирический взгляд на современные нравы и увеличительное стекло, направленное на отношения противоположных полов. Пресытившись своими бесчисленными любовницами и женой, Мустафа бей неистово желает броситься в омут страстей непременно с итальянкой, в которых, как он слышал, бурлит кровь. Но в финале он поймет: нужно ценить главное в жизни – семью, друзей, добро, любовь и взаимопонимание».

По мнению режиссера, героиня оперы Изабелла – роковая женщина, которая манипулирует мужчинами. Им трудно противостоять ее чарам, она влечет их, зачастую помимо воли. У Изабеллы очень богатый гардероб, подчёркнуто вызывающий образ, изобилующий корсетами и шпильками. Наблюдая за Мустафой, она изучила его характер и повадки, чтобы искусно «управлять» им.

На роль главной героини 29 июня была приглашена итальянская солистка Лаура Верреккья. В репертуар певицы входят произведения от барокко до современной музыки и бельканто, особое место в нем занимают сочинения Джоаккино Россини.

Лаура Верреккья, с отличием окончившая Флорентийскую консерваторию, дебютировала в 2015 году в роли Розины в опере «Севильский цирюльник», исполняла партии Зайды в спектакле «Турок в Италии», Анджелины – в «Золушке» Дж.Россини, Судзуки – в спектакле «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини, Кармен в одноименной опере Ж. Бизе и другие.

«Мой дебют в партии Изабеллы состоялся в Тулонском оперном театре (Франция) в 2018 году, и этот образ сразу стал моей большой любовью. Героиня «Итальянки в Алжире» – сильная и предприимчивая женщина, которая уезжает из Ливорно – города, где царил матриархат. С моим педагогом сценического искусства маэстро Франческо Торриджани, который и сам родом из Ливорно, мы подробно изучили характер Изабеллы. Она умна, полна решимости вернуть своего любимого Линдоро в Италию и готова на все, чтобы добиться своей цели. Моя героиня забавная и чувственная, и эти качества в полной мере отражены в ее вокальной партии», – подчеркивает Лаура Верреккья.

По словам исполнительницы, она очень любит произведения Джоаккино Россини.

«Я благодарна композитору за эмоции, которые подарила его прекрасная музыка, написанная в том числе для меццо-сопрано, и за тот фантастический опыт выступлений по всему миру, который я получила благодаря его произведениям. Сочинения Россини открыли для меня магию оперы», – говорит певица.

Итальянская исполнительница признается, что никогда не была в Казахстане, и очень рада своему скорому приезду: «Я заочно познакомилась с вашей страной благодаря моим казахским друзьям, которые много рассказывали о Казахстане, приглашая меня приехать, но в силу обстоятельств я не могла этого сделать. Поэтому теперь я очень рада представившейся возможности посетить страну, которой так гордятся мои замечательные друзья, и с нетерпением жду встречи!»

Вместе с Лаурой Верреккьей на сцену Большого зала «Астана Опера» выйдут выпускники оперной академии, которые за два года учебы стали настоящими профессионалами и наравне со своими более опытными коллегами - Айзадой Капоновой и Нарулом Тойкеновым – активно участвуют в репертуарных спектаклях театра. Свои партии готовятся представить: Гульдана Алдадосова, Айгерим Аманжолова, Алихан Зейнолла, Азат Малик, Ержан Саипов, Шынгыс Расылхан, Жандарбек Еркинбаев, Эльмира Шпекпаева, Динмухамед Кошкинбаев.

Все выпускники академии подошли к экзаменационному спектаклю с большой ответственностью. В подготовке им помогает вокальный педагог из Италии Алла Симонишвили, ставившая в прошлом году с ребятами «Дон Жуана» В.А.Моцарта. А перевоплотит артистов согласно их образам художник по костюмам Манана Гуниа.