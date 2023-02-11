Оперу «Иоланта» исполнят солисты Международной академии в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бессмертное произведение «Иоланта» Петра Чайковского впервые прозвучит в концертном исполнении солистов Международной оперной академии в сопровождении Симфонического оркестра и хора «Астана Опера», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

28 февраля и 1 марта поклонников классической музыки ждет долгожданная встреча с последней оперой великого композитора, воспевающей целительную силу любви. Дирижером-постановщиком спектакля выступил Руслан Баймурзин, режиссер-постановщик – Еренбак Тойкенов.

Работая над музыкальной драмой «Иоланта», вдохновленной поэмой Генриха Герца «Дочь короля Рене», Петр Чайковский обещал, что ее слушатели не смогут сдержать слез. Поэтому перед молодыми исполнителями поставлена непростая задача: прожить историю, наполненную философским смыслом бытия.

Как отметил дирижер Руслан Баймурзин, все ребята, обучающиеся в академии, очень талантливые, большинство уже имеет сценический опыт.

«Я не в первый раз работаю с академистами: в прошлом году готовил их к опере «Дон Жуан» В.А. Моцарта. В этот раз мы решили поставить одноактную оперу П.Чайковского «Иоланта», – сказал маэстро. – Для нас важно, чтобы каждый солист академии был задействован в этой постановке, в результате сформировалось ровно два состава. От молодых исполнителей требуется не только красиво петь, но и свободно чувствовать себя на сцене, поэтому мы нередко вводим их в разные оперы из репертуара театра на второстепенные роли».

Рассказывая о подготовке спектакля, дирижер-постановщик подчеркнул, что ребята с большим воодушевлением готовят свои партии.

«Сюжет «Иоланты» заманчив, прекрасная музыка Чайковского никого не оставит равнодушным», – отметил Руслан Баймурзин.

В спектакле будет использован технический потенциал большой сцены театра, задействованы видеопроекции, возможности сценического света и многое другое, пояснил режиссер-постановщик Еренбак Тойкенов. В то же время постановка будет в авангардном стиле с минимальными декорациями, костюмами и реквизитом, так как особое внимание планируется уделить содержанию, раскрытию главной философской идеи существования иного мира, споры о котором продолжаются несколько веков.

Сюжет «Иоланты» повествует о незрячей девушке. Она не догадывается о своей слепоте, однако нежданные гости, случайно попавшие в скрытый в лесу дворец, раскрывают ей тайну, которую близкие скрывали от нее. Апофеозом оперы является спор главных героев о свете. Гость – граф Водемон настаивает, что постигнуть мир и замыслы Всевышнего можно только обладая внешним зрением, а девушка убеждена, что для этого достаточно зрения внутреннего.

«Для любого постановщика «Иоланта» Чайковского вызывает огромный интерес, – подчеркнул режиссер. – Гениальность драматургии в том, что она проста, если рассматривать сюжет, но идея имеет глубокий смысл. С этой оперой я познакомился 10 лет назад, будучи студентом ГИТИСА, и с тех пор много о ней думал, вынашивал в себе идею постановки. Сейчас пришло время воплотить ее в жизнь со слушателями Международной оперной академии».

«В репертуаре нашего театра есть бессмертные творения композитора: балет «Щелкунчик», опера «Евгений Онегин», а теперь появится «Иоланта», которая будет звучать для наших дорогих зрителей, – сказал исполнитель главной мужской партии – Роберта, герцога Бургундского – Азат Малик. – Подготовка к опере идет полным ходом. Ежедневно проходят спевки с дирижером Русланом Баймурзиным, педагогами: заслуженным деятелем искусств РФ, руководителем молодежной программы Большого театра Дмитрием Вдовиным и всемирно известным оперным певцом, народным артистом Армении Барсегом Туманяном. Думаю, что занятия с именитыми преподавателями дадут свои плоды, поэтому рад пригласить поклонников оперной музыки на предстоящие спектакли».

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера».