Оперу «Абай» покажут онлайн в День столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Театр «Астана Опера» 6 июля, в День столицы, покажет на своем сайте жемчужину национальной классики – оперу «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди на либретто М. Ауэзова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Заглавную партию исполнит Заслуженный деятель РК ведущий солист «Астана Опера» Талгат Мусабаев. Прославленный баритон подчеркнул, что опера «Абай» была выбрана для трансляции неслучайно.

«Этот спектакль занимает центральное место в репертуаре «Астана Опера». Всем известно, что за постановку этого шедевра театр получил Государственную премию РК. Я очень рад, что легендарная опера не сходит с афиш не только нашего, но и других казахстанских оперных театров. В этом году мы отмечаем 175-летний юбилей Абая, думаю, символично, что именно данный спектакль будет показан в День столицы», - поделился Талгат Мусабаев.

«Партия Абая - самая яркая и показательная в репертуаре казахских опер, написанная для баритона. Я очень люблю исполнять эту непростую роль. Для меня, как и для всех казахстанцев, Абай – великий мыслитель, поэт, философ. Считаю, что все, что может быть положительного в человеке, нашло свое отражение в характере этого героя. Исполнять партию сложно, потому что на исполнителе лежит большая ответственность – показать всю глубину этого образа. В музыкальном отношении все тоже непросто, так как партия написана не для лирического баритона, а для очень «крепкого» баритонового голоса. И чтобы блестяще ее исполнить, драматургия должна гармонично сочетаться с музыкальной составляющей. С возрастом, ты понимаешь, что нет предела совершенству и с каждым выходом на сцену ты находишь интересные краски, прочитываешь текст Абая по-другому, открывая для себя новые смыслы», - продолжил Талгат Мусабаев.

«День столицы – это замечательный праздник, который мы всегда отмечаем всей семьей. Я переехал сюда в 2007 году по программе Елбасы «По привлечению творческой молодежи». Было приятно получить приглашение, потому что мне искренне хотелось стать частью большого дела – развития высокого искусства в столице. С этим городом связана новая эпоха нашей страны. Безусловно, теперь он - центр культуры, политики, экономики. Нур-Султан давно стал мне родным, именно здесь родились и растут мои дети. В столице есть все возможности развиваться и самое главное, что здесь есть простор для творчества. Строятся различные концертные залы, возводятся театры, академии… Жителей и гостей города я хочу поздравить с этим прекрасным праздником. Желаю всему нашему народу только счастья, высоких стремлений, достижения больших целей, мира и согласия. Пусть в нашем городе по-прежнему царит гармония, в которой можно активно расти, становиться лучше и сильнее», - пожелал в заключение беседы Талгат Мусабаев.



