Оперу «Абай» покажут 29 апреля в «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году музыкальный мир нашей страны отмечает 115-летие великих композиторов - Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди. В честь дней рождения композиторов 29 апреля, а также 17 июля, на сцене «Астана Опера» будет исполнена великая опера «Абай» их совместного авторства. Дирижер и музыкальный редактор оперы, лауреат Государственной премии РК, Заслуженный деятель Казахстана, главный дирижер театра «Астана Опера» Алан Бурибаев, в преддверии дня рождения Ахмета Жубанова 29 апреля, рассказал о своем легендарном прадеде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Ахмета Жубанова я знаю по рассказам родных и от непосредственного изучения его музыки и литературного наследия. Его образ незримо живет со мной с самого детства. Мне много о нем рассказывает моя мама Шолпан Жубанова, старшая внучка Ахмета Куановича. Много воспоминаний о нем поведал мне мой ата, академик, профессор, Булат Жубанов, а также и сейчас, ныне здравствующая, младшая дочь композитора, академик, Ажар Жубанова.

Ахмет Жубанов – человек потрясающих талантов. Его деятельность настолько широка, что я бы сравнил его с Леонардо да Винчи, великой фигурой эпохи Возрождения, который был гениален во многих сферах деятельности. Жубанов в этом плане также универсальная личность. Он великий композитор – но это лишь одна сфера его таланта. Его смело можно назвать организатором музыкальной культуры Казахстана. Создатель, руководитель и дирижер оркестра им. Курмангазы, первый официальный ректор консерватории, создатель первого музыкального колледжа, один из учредителей Академии наук, он - музыковед и исследователь, автор книг о казахской музыке. Он - первый дирижер казах, вставший за дирижерский пульт симфонического оркестра. Еще одна грань его таланта, о которой сегодня редко говорят, это то, что он переводил книги на казахский язык. К примеру, он сделал перевод книги о Паганини, к сожалению, утерянной издательством. Когда я дирижировал оперу «Абай» на гастролях театра «Астана Опера» в Италии, в Генуе, родине Паганини, я думал об этой незримой связи Жубанова и Паганини», - отметил Алан Бурибаев.

По его мнению, музыка оперы «Абай» достигает такой силы искреннего высказывания и пронзительности, это волнует слушателей самых разных национальностей.

«Как-то, в Париже, после исполнения, ко мне подошла слушательница со слезами на глазах, сказав: «Эта музыка про меня».

Для меня дирижирование оперой «Абай» — это каждый раз, волнующее переживание, которое берет меня за душу. Это гениальное произведение, где нет ни одной лишней ноты, является высоким образцом мировой классической оперы», - заключил Алан Бурибаев.

Важно отметить, что в разные дни партию Абая представят заслуженные деятели Казахстана Талгат Мусабаев, Азамат Желтыргузов (дебют). Образ Ажар воплотят кавалер Ордена «Курмет» Айзада Капонова и Заслуженный деятель Казахстана Айгуль Ниязова. Роль ученика Абая - Айдара – предстоит исполнить Заслуженным деятелям Казахстана Меиру Байнешу и Жану Тапину. Партию Азима готовит Беимбет Танарыков. В партии Жиренше дебютирует Заслуженный деятель Казахстана Жанат Шыбыкбаев, во второй день этот образ представит Талгат Галеев. Карлыгаш – Татьяна Вицинская, Малика Минизини. Кокбай – Ержан Саипов. Сырттан – Болат Есимханов, Шынгыс Расылхан (дебют). Нарымбет – Рамзат Балакишиев,Мес – Хайдар Мустапин.

Напомним, что посещение театра в период карантина осуществляется посредством приложения программы «Ashyq».

Начало спектаклей в 19:00