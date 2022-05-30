30 Мая 2022 21:42

Оперштаб создали после массового отравления в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Штаб будет помогать в координации действий врачей при поступлении новых вызовов от граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После массового отравления людей в Иртышском районе в службе 103 создали оперативный штаб. Его задача в том, чтобы координировать действия работников скорой помощи в случае поступления новых подобных вызовов. По решению штаба на подстанции в селе Иртышск сформированы дополнительные медицинские бригады.

Ранее сообщалось, что 27 мая в селе Иртышск обнаружены тела мужчины 1955 года рождения и его 32-летнего сына. 28 мая в 07:15 в районной больнице скончался сельчанин 1975 года рождения, в 18:00 умер еще один мужчина 1969 года рождения. В этот же день в 07:24 в доме найдено тело пенсионера 1957 года рождения. Всего насмерть отравились семь человек.