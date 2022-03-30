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    22:43, 29 Март 2022 | GMT +6

    Оперштаб ДЧС создан в столице из-за непогоды

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий создан оперативный штаб ДЧС города Нур-Султана по ликвидации ЧС на дорогах, открыта горячая телефонная линия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

    «В связи с ухудшением погодных условий (метель, порывистый ветер, плохая видимость, гололед) закрыты по всем 6 участкам автодороги республиканского и областного значения. Создан оперативный штаб ДЧС г. Нур-Султан по ликвидации ЧС на дорогах, открыта горячая телефонная линия. По всем направлениям выдвинулась высокопроходимая техника (Кунг, Трэкол), которая осуществляет эвакуацию граждан и автомобилей. Совместно с дорожной полицией выставлены посты для недопущения проезда автомашин», - сообщили в ДЧС.

    На данный момент за медицинской помощью жители города не обращались.

    По городу курсируют 25 местных вахтовок, для доставки граждан, ожидающие автобусы на остановках.

    Напомним, из-за непогоды дороги республиканского значения закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской и Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях.

    В целях обеспечения безопасности населения на блокпостах сотрудниками ДЧС совместно с ДП и владельцами дорог проводится соответствующая разъяснительная работа.

    Жителям и гостям столицы рекомендуем воздержаться от поездок за пределы города, быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях.

    «При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112», - добавили в спасатели.

    Ранее сообщалось, что в ситуационном центре МЧС для оперативного реагирования и организации межведомственного взаимодействия создан республиканский оперативный штаб.

    В свою очередь, МВД РК призывает не пренебрегать информацией о закрытии дорог в связи со сложными метеоусловиями.

    «Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения полиции по телефону 102. Сотрудники полиции окажут всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора», - сообщили в МВД.


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