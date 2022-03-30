Оперштаб ДЧС создан в столице из-за непогоды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий создан оперативный штаб ДЧС города Нур-Султана по ликвидации ЧС на дорогах, открыта горячая телефонная линия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

«В связи с ухудшением погодных условий (метель, порывистый ветер, плохая видимость, гололед) закрыты по всем 6 участкам автодороги республиканского и областного значения. Создан оперативный штаб ДЧС г. Нур-Султан по ликвидации ЧС на дорогах, открыта горячая телефонная линия. По всем направлениям выдвинулась высокопроходимая техника (Кунг, Трэкол), которая осуществляет эвакуацию граждан и автомобилей. Совместно с дорожной полицией выставлены посты для недопущения проезда автомашин», - сообщили в ДЧС.

На данный момент за медицинской помощью жители города не обращались.

По городу курсируют 25 местных вахтовок, для доставки граждан, ожидающие автобусы на остановках.

Напомним, из-за непогоды дороги республиканского значения закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской и Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях.

В целях обеспечения безопасности населения на блокпостах сотрудниками ДЧС совместно с ДП и владельцами дорог проводится соответствующая разъяснительная работа.

Жителям и гостям столицы рекомендуем воздержаться от поездок за пределы города, быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях.

«При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112», - добавили в спасатели.

Ранее сообщалось, что в ситуационном центре МЧС для оперативного реагирования и организации межведомственного взаимодействия создан республиканский оперативный штаб.

В свою очередь, МВД РК призывает не пренебрегать информацией о закрытии дорог в связи со сложными метеоусловиями.

«Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения полиции по телефону 102. Сотрудники полиции окажут всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора», - сообщили в МВД.