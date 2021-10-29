Оперой «Кыз Жiбек» открылся фестиваль «ТеатрALL» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Торжественная церемония открытия театрального фестиваля «ТеатрALL» состоялась в стенах Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» в Нур-Султане. В честь 50-летия со дня выхода культового фильма отечественного кинематографа «Кыз Жiбек» постановкой, открывавшей фестиваль, стала одноименная опера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, Государственный секретарь Казахстана Крымбек Кушербаев, заместитель Премьер-министра страны Ералы Тугжанов, аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов, министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, заслуженные артисты, сыгравшие главные роли в фильме «Кыз Жiбек», - Қазақстанның Еңбек Ері, Народный артист СССР и Казахстана, Лауреат Государственной премии СССР и Казахстана, президент Ассоциации Театров Казахстана Асанали Ашимов, Заслуженная артистка КазССР, актриса театра и кино Меруерт Утекешева, Народный артист Казахстана, актёр театра и кино Тунгышбай Жаманкулов, а также коллективы столичных театров.

Во время церемонии открытия Алтай Кульгинов поприветствовал гостей вечера и подчеркнул важность проводимого фестиваля в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана.

«Руководство страны уделяет особое внимание созданию условий и поддержке деятелей культуры и искусства. Театральным фестивалем мы хотим поддержать наших деятелей культуры, создать праздничную атмосферу для горожан и гостей столицы. Планируется провести порядка 30 различных спектаклей, выставки работ столичных художников. По итогам фестиваля будут определены 30 победителей по различным театральным номинациям.

Участие в столь долгожданном мероприятии принимают все наши театры, в том числе недавно открытый инклюзивный театр, также приглашены зарубежные творческие коллективы. Уверен, что театральный фестиваль станет одним из самых ярких событий в рамках празднования 30-летия Независимости нашей страны, а также станет традиционной площадкой общения для театралов и уникальным местом встречи и диалога со зрителями. Мы благодарим гостей и участников фестиваля. Желаем новых открытий, ярких впечатлений от встречи с настоящим искусством», - сказал аким столицы.

Он также подчеркнул символичность открытия столичного театрального фестиваля оперой «Кыз Жiбек» в год 50-летия выхода легендарного фильма «Кыз Жiбек».

Зрители насладились постановкой культовой оперы в исполнении артистов театра «Астана Опера», премьера которой состоялась в 2017 году. Автор новой музыкальной редакции, дирижер-постановщик – Абзал Мухитдин, дирижер – Руслан Баймурзин. Режиссер-постановщик – Михаил Панджавидз.

Напомним, театральный фестиваль в Нур-Султане продлится по 3 ноября. Участие в нем принимают 12 столичных театральных коллективов и почетные гости из России – Московский драматический театр на Малой Бронной и Государственный академический центральный театр кукол им.С.Образцова.

В связи с продолжающейся пандемией во время организации масштабного мероприятия особое внимание уделяется обеспечению безопасности здоровья всех участников и гостей. Так, вход в залы осуществляется только посредством приложения Ashyq, проводится термометрия, предусмотрена шахматная рассадка для соблюдения соцдистанции, а также масочный режим.

Фото: Александр Куприенко