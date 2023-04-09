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Оперный певец Сундет Байгожин встретился с десантниками

Жанара Мухамедиярова
9 Апреля 2023, 16:59
Оперный певец Сундет Байгожин встретился с десантниками Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичной десантно-штурмовой бригаде в выходной день всемирно известный оперный певец заслуженный деятель Казахстана Сундет Байгожин встретился с солдатами срочной службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Прославленный вокалист Сундет Байгожин рассказал военнослужащим о себе и своем пути на большую сцену. Он родился в г. Аркалыке Костанайской области, окончил Казахскую национальную академию музыки. В Италии проходил стажировку в г. Йези, окончил подготовительные курсы оперного пения в Accademia D’Arte Lirica в г. Озимо.

Талантливому исполнителю довелось выступать в Карнеги-холле в Нью-Йорке, на сценах Берлинской филармонии, Шанз-Элизе в Париже, Концертхаусе в Вене и других концертных залов мира.

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В воинской части Сундет Байгожин ознакомился с условиями службы представителей элитных войск, исполнил для них шедевры мировой классики и современные хиты. Зрителям также понравилось исполнение песни «Отан». Ее величавое звучание тронуло сердца воинов, призванных в любую минуту встать на защиту Родины.

В этот день Сундет Байгожин снялся с военнослужащими в имиджевом ролике о Вооруженных силах. Также певец отобрал солдат с хорошими вокальными данными. Вместе с Адаем Жахия, Алимжаном Ермековым, Асылбеком Сапаровым и Есилем Сержанулы он спел бессмертный хит Муслима Магомаева о море «Синяя вечность».

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