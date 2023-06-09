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Оперная певица исполнила песню Димаша Кудайбергена на The Voice Chile

Редактор:  
Зифа Хабирова
9 Июня 2023, 07:58
Оперная певица исполнила песню Димаша Кудайбергена на The Voice Chile dimashnews.com

САНТЬЯГО. КАЗИНФОРМ - 6 июня на вокальном шоу «Голос Чили» кубинская певица Зойлин Ибарра выступила с композицией в исполнении Димаша Кудайбергена «SOS d’un terrien détresse». Песня прозвучала на испанском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

Зойлин Ибарра Родригес — кубинская оперная певица, покорившая жюри «Голос Чили» во время слепых прослушиваний нового выпуска шоу талантов.

Певица с удивительными вокальными данными исполнила «Застольную песню» («Поднимем мы кубки веселья») из легендарной оперы Джузеппе Верди «Травиата», заставив повернуться всех членов жюри.

6 июня Зойлин вышла в четвертьфинал, представив композицию «SOS d’un terrien détresse» в исполнении Димаша.

«Димаш — один из самых удивительных исполнителей в мире, который поражает всех своим большим вокальным диапазоном. Обычно в песнях две-три октавы, но в этой композиции у Димаша ноты в пять октав! Для меня это был большой вызов», - объяснила певица выбор песни.

Члены жюри подчеркнули сложность исполнения этой композиции именно в интерпретации Димаша, а также добавили, что в Чили действительно очень много поклонников его творчества.


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