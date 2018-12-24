Оперная дива Зарина Алтынбаева взяла курс на эксперименты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Об экспериментах в музыке и стиле корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала казахстанская оперная певица, лауреат международных конкурсов, ведущая солистка ГАТОБ им. Абая Зарина Алтынбаева.

Зарина Алтынбаева, полюбившаяся отечественной публике как ведущая солистка оперных постановок, взяла курс на эксперименты. Одним из первых стало сотрудничество с казахстанским дизайнером Айнур Турысбек.

«Когда Айнур предложила это, я готовила музыку барокко. На протяжении 4-5 лет изучаю это стиль, записала мини-альбом из произведений той эпохи. Но думала, как это можно преподнести, в новом амплуа, взять и убрать пыль старины. Показать музыку барокко в новом виде помогла Айнура. Мы нашли новые образы, соединяющие барокко и современность. Но сама музыка записана в аутентичном исполнении, звучит лютня и клавесин», - рассказала Зарина Алтынбаева.

Тяга оперных исполнителей к экспериментам - мировая тенденция. Но казахстанка считает, что ко всему новому надо подходить, в первую очередь, с умом.

«Да, есть сумасшедшие постановки, я не гонюсь за этим. Если мне предложат в нижнем белье что-то выйти спеть, то я на такие вещи не готова. Я считаю, суть искусства не в этом. Важно экспериментировать именно в творческом процессе, а не внешне.

Мне не скучно в опере, там очень много интересных партий. Но в основном опера - это то, что перепевается веками. Чтобы привлечь к опере новую аудиторию, можно поэкспериментировать. Я уже достаточно хорошо освоила оперу, в прошлом я делала эстрадные композиции, здесь хочется попробовать такое соединение всего. Может быть не эстрада, но опера с современными видами искусства», - отметила Зарина Алтынбаева.





Детали будущих экспериментов наша соотечественница пока не раскрывает.

«Эксперименты я люблю, это путь поиска себя. Я решила, что однозначно пою оперную музыку, но почему бы не смешать оперу с другими стилями. Не хочу открывать кулисы, но готовится немало экспериментов. Может быть, и музыкальные эксперименты будут. Я сейчас в поиске, ищу нужных продюсеров. Такое никто не делал, это достаточно сложно», - считает оперная певица.

Напомним, казахстанская оперная певица Зарина Алтынбаева этим летом с триумфом выступила в Японии на международном конкурсе.