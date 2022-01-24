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Опеределилось место встречи Казахстана и Норвегии в рамках квалификации Кубка Дэвиса

24 Января 2022 14:10
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Опеределилось место встречи Казахстана и Норвегии в рамках квалификации Кубка Дэвиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Федерация тенниса Норвегии определилась с местом проведения матча квалификации Кубка Дэвиса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КТФ.

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Встреча Казахстана и Норвегии пройдет 4-5 марта 2022 года.

Игра состоится в Осло на кортах Oslo Tennis Arena на харде в зале.


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