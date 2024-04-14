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    23:00, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Операции с помощью робота-хирурга делают в Караганде

    управления здравоохранения Карагандинской области
    Фото: управления здравоохранения Карагандинской области

    В карагандинской Многопрофильной больнице имени профессора Х. Ж. Макажанова испытывают новое медицинское оборудование. Здесь появился операционный робот для более безопасных и качественных нейрохирургических вмешательств, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Оборудование китайского производства привезли с собой зарубежные специалисты для проведения мастер-класса. В течение двух недель карагандинские врачи смогут его апробировать в клинике.

    управления здравоохранения Карагандинской области
    Фото: управления здравоохранения Карагандинской области

    В планах медиков провести с помощью робота операции, которые ранее в нашем городе не делали.

    Запланирована имплантация стереоэлектродов при эпилепсии и имплантация глубинного стимулятора мозга.

    управления здравоохранения Карагандинской области
    Фото: управления здравоохранения Карагандинской области

    — Роботизированная техника стала активно применяться в мире в последние несколько лет. Пионерами стали страны Европы, Америка. На протяжении более 5 лет подобное оборудование стало выпускаться и в КНР. Сегодня и мы имеем возможность апробировать его. Уже успешно провели биопсию опухоли мозга. Пациент чувствует себя отлично. Операция длилась 40 минут. Такое вмешательство имеет ряд преимуществ: безопасность, прецизионная точность и многократный контроль, — говорит руководитель Центра нейрохирургии и неврологии Габит Махамбаев.

    Робота можно использовать и в качестве навигационной станции — для имплантации дренажей, шунтирующих систем головного мозга, для трансназальной хирургии.

    Теги:
    Здравоохранение Регионы Казахстана Врачи Караганда
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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