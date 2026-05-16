Операции на позвоночнике в Казахстане стали проводить в 10 раз чаще

В эти выходные в Астане на базе Национального центра нейрохирургии проходит международная научно-практическая конференция по спинальной нейрохирургии Kazakh Spine Days 2026, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ведущие отечественные и зарубежные нейрохирурги, специалисты по хирургии позвоночника, исследователи и молодые врачи обсуждают современные подходы к лечению заболеваний позвоночника.

По словам нейрохирурга Виктора Алейникова, рост числа операций связан с развитием диагностических возможностей.

— У нас в Казахстане, как и во всем мире, развиваются диагностические возможности. МРТ- и КТ-аппараты находятся практически в каждом региональном центре и даже в небольших городах. Поэтому выявляемость дегенеративных проблем позвоночника у пациентов гораздо выше, — отметил он.

Специалист добавил, что в стране активно развиваются спинальные центры и малоинвазивные технологии лечения.

— Сейчас идет настоящий бум развития спинальных центров, которые занимаются консервативным лечением и различными малоинвазивными технологиями. Однако хирургия все равно остается основным методом лечения, потому что к нам чаще всего обращаются пациенты уже с осложнениями и запущенными случаями, — сказал нейрохирург.

По его словам, чаще всего пациенты поступают с грыжами межпозвоночных дисков, стенозом позвоночного канала и смещением позвонков.

— В Казахстане зафиксирован десятикратный рост оперативных вмешательств. В нашем центре с момента открытия количество операций при спинальных патологиях выросло почти в восемь раз. Это говорит о том, что важность терапии пациентов с такими заболеваниями только возрастает, — сообщил Виктор Алейников.

Он уточнил, что в Национальном центре нейрохирургии ежегодно проводят около 1,5 тысячи операций на позвоночнике.

— Из-за большого объема оперативных вмешательств мы открыли отделение малоинвазивной нейрохирургии, где 70-80% операций также связаны со спинальной патологией. По всему Казахстану ежегодно проводится порядка 15 тысяч операций на позвоночнике. Это очень большое число пациентов, — добавил он.

