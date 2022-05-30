30 Мая 2022 11:00

Операторы связи оштрафованы на 132 млн тенге за низкое качество интернета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О наложенных на операторов связи штрафах за низкое качество интернета сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» была отмечена необходимость устранения цифрового неравенства, обеспечение максимального доступа к интернету и качественной связи всех граждан. На расширенном заседании Правительства Главой государства поручено проработать вопрос по внедрению ответственности за значительное расхождение реальных параметров, от заявленных», - сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос редакции.

В министерстве также отметили, что с целью усиления административной ответственности, с учетом поступающих жалоб потребителей разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях РК в части увеличения суммы штрафа в отношении субъектов крупного предпринимательства со 100 до 1000 МРП, а в случаях совершения правонарушения повторно в течение года после наложения административного взыскания – 1500 МРП.

«Вместе с тем, стоит отметить, что в 2021 году министерством было наложено штрафов на операторов связи за низкое качество на 132 млн тг., при том, что в прошлом году их совокупный доход составил 884 млрд тг., т.е. штрафы составили лишь 0,01%. На основании вышеизложенного заявление операторов о том, что повышение штрафов должно сказаться на повышении тарифов не имеет под собой никаких оснований», - говорится в ответе.

Как сообщалось ранее, в компании Beeline прокомментировали повышение стоимости тарифов. В качестве одной из причин назывались требования по минимальной скорости интернета.

«Если оператор не соответствует им, то регулятор выписывает штраф. А в начале этого года в первом чтении Мажилисом были приняты поправки об ужесточении штрафов операторам связи. Если законопроект примут, то размер штрафа может составлять до 1500 МРП. Это серьезно увеличит нагрузку на оператора и приведет к снижению инвестиций в сеть, а значит, повлечет за собой ухудшение скорости и новые штрафы. Такая цепочка тоже может привести к пересмотру тарифов для сохранения качества мобильного интернета для конечного пользователя», - заявили в компании.