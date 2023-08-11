Операторы сотовой связи не готовы публично раскрывать свои инвестпланы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Операторы сотовой связи оказались неготовыми публично раскрывать свои инвестиционные планы. Об этом они заявили на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый год планируем и зачастую реализуем наши планы с небольшим перевыполнением. На следующий год планируем, что еще несколько сотен населенных пунктов добавятся в список покрытых нами населенных пунктов. Beeline 4G присутствует в самом большом количестве населенных пунктов среди остальных провайдеров. Мы вряд ли планируем раскрывать публично наши инвестиционные планы», - сказал на брифинге главный исполнительный директор Beeline Казахстан Евгений Настрадин.

Тем не менее, сотовый оператор пообещал отчитываться о проделанной работе.

Председатель правления АО «Кселл» Асхат Узбеков также заявил, что не планируется в открытых источниках публиковать планы по строительству.

«Но, при этом, мы понимаем всю потребность. На этот год мы планируем построить более 3 тысяч базовых станций, как 5G, 4G. Планируем кардинально улучшить качество связи. Думаю, что наши клиенты до конца года почувствуют все эти изменения. Мы понимаем и внутри компании отслеживаем статистику сайтов. Понимаем, там, где есть потребность, исходя из принципов планирования нашей сети, улучшаем. Мы удваиваем, в 4 раза больше делаем, усиливаем ресурсы текущих базовых станций, готовы идти на новые локации», - отметил сотовой оператор.

В то же время, генеральный директор «Мобайл Телеком-Сервис (Tele2/Altel)» Сергей Коньков объяснил, почему сотовый оператор не может публично размещать инвестиционные планы. По его словам, объем инвестиций регулируются большим количеством документов, есть публичные компании, закрытые, консолидируемые.

«Мы не можем выходить за пределы этого регулирования и в одностороннем порядке что-то публиковать. Объемы инвестиций на ближайшие два года назвал с точки зрения текущих планов. При этом, все элементы качества являются для каждого из нас конкурентными характеристиками. То есть, развивать или не развивать сеть в том или ином направлении, заниматься созданием исключительно высокого качества или идти широко с покрытием – это элементы конкурентной стратегии. За это нас дальше выбирают или не выбирают наши клиенты», - добавил он.

Ранее оператор сотовой связи объяснил повышение тарифов, отмечая, что казахстанцы начали потреблять в 4 раза больше Интернета.