НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Операторы ЦОНов не будут иметь доступ к персональным данным казахстанцев без соответствующего кода. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По информационной безопасности Глава государства поручил усилить защиту персональных данных. Здесь мы внедряем несколько вещей. Первое - это цифровое согласие. Когда человек сегодня приходит в ЦОН, предъявляет ИИН, оператор ЦОНа может зайти во все базы данных. Так мы сейчас будем применять такой принцип, по которому оператор ЦОНа не будет иметь доступ до того момента, пока не продиктует код, который будет выслан сообщением клиенту», - прояснил министр.

После получения кода клиент должен продиктовать его, и только после введения кода оператор сможет просматривать его персональные данные. По его словам, такой принцип будет применяться повсеместно. Сейчас тестируется на трех ЦОНах.

«До конца года систему выстроим и будем везде ее внедрять. Это самый действенный принцип защиты персональных данных», - добавил Багдат Мусин.