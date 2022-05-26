26 Мая 2022 12:58

Операторов такси в РК могут обязать осуществлять соцотчисления за своих работников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане рассматривают вопрос охвата социальной защитой таксистов, работающих на различных интернет-платформах. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С операторами платформы обговариваем. Россия, оказывается, уже начала пилот и апробирует проект. Там операторы платформы, может быть, яндекс такси, начали работать и за своих таксистов перечислять социальные отчисления. Это делается за счет средств, выплат, которые осуществляют работники операторам программы», - сказала Тамара Дуйсенова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Министр добавила, что такая же программа реализуется в Корее, в Китае.

«Европа уже начала, поэтому мы сейчас начали с ними встречаться, разговаривать на этот счет, и как мы придем к единому мнению - сообщим. В целом, эта работа будет, потому что каждый человек, который работает, тот же таксист, в любой момент может остаться без работы, а кто им будет платить пособие? Техника есть техника, она всегда находится на дороге, а если человек попадет в ДТП, станет инвалидом, ведь за него не производятся отчисления в Фонд социального страхования. Поэтому вопросы социальной защиты мы должны обсудить с операторами», - пояснила Тамара Дуйсенова.