+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Операторов связи в РК хотят обязать указывать скорость интернета при заключении договоров

3 Марта 2022 11:58
Поделиться:
Операторов связи в РК хотят обязать указывать скорость интернета при заключении договоров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная ассоциация коммуникации и цифровизации предлагает обязать операторов связи указывать скорость интернета при заключении договоров. Об этом заявил вице-президент ассоциации Жанат Асантаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сколько сел в Казахстане не имеют доступа к интернету
С начала года скорость интернета в РК увеличилась на 62% Комитет госдоходов запустил в Telegram консультации по налоговым таможенным вопросам Все услуги по занятости населения переведут в электронный формат в РК

«Обычно пользователю необходимо устойчивое интернет-соединение, чтобы входил в сеть мгновенно и без задержек. Однако добиться этого удается не всегда.

Интернет-провайдеры обычно декларируют максимальную скорость интернета, указывая «до 500 Мбит/c», однако реальная скорость не всегда совпадает с той, что указана в договорах оказания услуг доступа к интернету. Зачастую скорость интернета всегда разнится от заявленной в сторону уменьшения. Когда интернет-соединение медленное, это оборачивается потерянными временем и средствами, заставляя пользователя искать причины и способы устранения такой проблемы», - пояснил вице-президент Национальной ассоциации коммуникации и цифровизации на брифинге.

Провайдер заранее получает оплату за эту услуги. По словам спикера, из-за того, что операторы связи в договорах на оказание услуг связи не указывают конкретную величину, населению фактически приходится оплачивать скорость, которая может быть два или более раза ниже той, что указана при заключении соответствующего договора.

В этой связи Ассоциация предложила в рамках рассматриваемого законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав потребителей» норму, обязывающую операторов связи при заключении договоров оказания услуг доступа к интернету указывать конкретную величину скорости предоставляемого интернета.

«Кроме того, средства за недополученную услугу провайдер должен вернуть пользователю либо произвести перерасчет. В будущем, думается предоплату нужно заменить оплатой по факту за полученные услуги. Это позволит оградить потребителей от необоснованных переплат, а также снизить количество поступающих жалоб при предоставлении подобных услуг», - добавил Жанат Асантаев.

Подписывайтесь на наш канал:

#Интернет   #Связь, ТВ, IT   #Цифровой Казахстан  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Сколько сел в Казахстане не имеют доступа к интернету
С начала года скорость интернета в РК увеличилась на 62%
Комитет госдоходов запустил в Telegram консультации по налоговым таможенным вопросам
Все услуги по занятости населения переведут в электронный формат в РК
Популярное
1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
2 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
3 Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
4 Глава государства провел совещание с руководством Вооруженных сил
5 Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов
6 Президент РК проведет заседание Высшего совета по реформам
Читайте также
Комитет госдоходов запустил в Telegram консультации по налоговым таможенным вопросам
Все услуги по занятости населения переведут в электронный формат в РК
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
Глава государства провел совещание с руководством Вооруженных сил
Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов
Президент РК проведет заседание Высшего совета по реформам
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив