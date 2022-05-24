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Операторов связи оштрафовали на 132 млн тенге за плохой интернет
24 Мая 2022 16:57

Операторов связи оштрафовали на 132 млн тенге за плохой интернет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В прошлом году за некачественное обслуживание казахстанских операторов связи оштрафовали на 132 млн тенге. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2019 году была проведена 51 проверка, в 2020 году – 93, в 2021 году – 562. На операторов связи мы наложили штрафы на сумму 132 млн тенге. Это означает, что с каждым годом проверки усиливаются, но их усиление – это не основная наша цель. Также мы планируем увеличить штрафы для операторов связи в 10 раз. Этот вопрос обсуждается в Мажилисе», - сказал Б. Мусин на встрече с жителями Актюбинской области.

Он подчеркнул, что министерство не занимается проведением интернета (это рыночная среда), а лишь лицензирует организации и контролирует их.

Что касается проведения интернета в селах, то, как сообщил министр, на сегодня решен вопрос о предоставлении налоговых льгот операторам связи. Их получают те организации, которые взялись обеспечивать, в первую очередь, села качественным широкополосным интернетом.


Автор:
Корреспондент

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