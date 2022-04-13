Операторов мобильной связи за год оштрафовали на 132 миллиона тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, за 2021 год было проведено 562 проверки качества связи, по итогам которых операторов связи оштрафовали на 132 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал finprom.kz.

Как отмечает аналитический портал, в этом году планируется увеличить сумму штрафа в 10 раз, до 1500 МРП (В Казахстане уровень МРП намерены увеличить до 3 180 тенге - прим.ред.) за предоставление некачественной связи.

Вместе с тем, количество абонентов сотовой связи, имеющих доступ к высокоскоростному широкополосному интернету, растёт седьмой год подряд; к началу текущей весны оно составило 17,3 млн — на 9,2% больше по сравнению с итогами февраля 2021 года.

При этом медианная скорость мобильного интернета в Казахстане, по данным Speedtest Global Index, выросла за год на 63,4%, достигнув в феврале текущего года 19,64 Мбит/сек. Для сравнения: в мире медианная скорость мобильного интернета выросла на 40,6%.

Несмотря на то, что по площади Казахстан занимает 9-е место в мире, в республике растёт не только медианная скорость мобильного интернета, но и плотность абонентов сотовой связи, имеющих доступ к высокоскоростному широкополосному интернету: так, показатель уже увеличился до 91 на 100 человек населения. Для справки: в феврале прошлого года в РК насчитывалось 84 абонента на 100 человек, а до пандемии — лишь 79 абонентов на 100 человек.

Подобная ситуация обеспечена рекордными капитальными вложениями в сфере мобильной связи. Из трёх мобильных операторов в РК информация по капитальным расходам представлена у Beeline и Kcell: 57,7 млрд тенге и 38,1 млрд тенге соответственно за январь–декабрь 2021 года.

Расширение сети на столь обширной площади требует колоссальных расходов — в основном на строительство дополнительных станций и увеличение зоны покрытия, а также для компенсации повышенного потребления интернет-трафика. К слову, оборудование для этих целей не производится в РК, и его стоимость напрямую привязана к иностранной валюте, а нестабильность курса тенге в последние годы и не только — общеизвестный факт. Так, к примеру, официальный курс доллара США в среднем за март текущего года составил 497,2 тенге — на 14,4% выше, чем в прошлом месяце, и сразу на 18,3% — по сравнению с мартом 2021-го. К сожалению, это далеко не первое резкое падение тенге, особенно в последние годы.

Увеличение объёма капитальных затрат операторов в последние годы закономерно: в 2021 году была в разгаре реализация проекта общеказахстанского масштаба «250+», которая обеспечила высокоскоростным интернетом отдалённые сёла в регионах. Ранее первый год пандемии COVID-19 — 2020-й — в принципе стал прорывным в сфере информации и связи для всего мира. В частности, в РК колоссальный рост нагрузки на сеть сопровождался улучшением качества предоставляемых услуг.

При этом в Казахстане, как уже отмечалось, фиксировались одни из самых низких в мире цен на мобильный интернет. В то же время несложно зафиксировать тот факт, что увеличение потребления интернет-трафика на одного пользователя в Казахстане, как и во всём мире, буквально взлетело. Так, к примеру, в сети Beeline Казахстан объём трафика данных на одного пользователя за 2021 год вырос на треть. Конкретно в четвёртом квартале 2021 года, по данным оператора, объём потребляемого трафика достиг 14,1 Гб на одного пользователя — на 28,2% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В свою очередь, у Kcell рост в четвёртом квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020-го составил 18,3%, до 11,6 Гб на одного пользователя.

Увеличение объёма трафика к концу 2022 года нагрузит сеть до такой степени, что придётся компенсировать падение скорости мобильного интернета на 4 Мбит/сек. По расчётам экспертов, увеличение скорости интернета на 1 Мбит/сек может потребовать повышения тарифа для конечного клиента на 1 тыс. тенге. То есть только чтобы сохранить нынешнюю скорость интернета, к концу года уже было бы необходимо поднять тариф для клиента на 4 тыс. тенге.

При этом просто сохранения текущего уровня скорости мобильного интернета, уже требующего от операторов серьёзных дополнительных затрат, судя по всему, будет недостаточно. Речь о требованиях к мобильным операторам, которые не всегда выполнимы физически: для 3G минимальный порог скорости составляет 1 Мбит/с, для 4G — 5 Мбит/с. При этом никакие реально действующие на скорость факторы не учитываются, будь то скачок/отключение электроэнергии, погодные условия, физическая миграция абонентов и т. д.

«По данным МЦРИАП, за 2021 год было проведено 562 проверки качества связи, по итогам которых операторов связи оштрафовали на 132 млн тенге. Более того, в этом году планируется увеличить сумму штрафа в 10 раз, до 1500 МРП за предоставление некачественной связи. То есть от операторов требуют не сохранить, а увеличить скорость мобильного интернета, причём «стимуляция» происходит исключительно штрафными санкциями. Ни дебюрократизации процесса физического расширения сети, ни, к примеру, борьбы с радиофобией населения, которая мешает установке тех самых станций, которые напрямую отвечают за рост скорости интернета, на государственном уровне не наблюдается. Однако подобная привязка операторов к одному параметру и штрафные санкции не только снижают конкуренцию и фактически подсекают инвестиционную способность компаний в секторе, но и неизбежно приведут к удорожанию услуг, то есть росту тарифов, причем весьма серьёзному», - отмечает портал finprom.kz.