Операторов крупных баз данных в РК обяжут проходить биометрическую идентификацию

Вопросы кибербезопасности и защиты персональных данных рассмотрели на межведомственном уровне под председательством заместителя Премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева.

Меры реализуются в рамках задач по цифровой трансформации страны. Отмечается, что в обновленной Конституции закреплено право граждан на защиту персональных данных, а вопросы кибербезопасности имеют стратегическое значение с учетом решений Совета безопасности.

В совещании приняли участие руководители профильных министерств, местных исполнительных органов и Государственной технической службы КНБ. Представлен отчет о реализации системных мер в сфере кибербезопасности.

По итогам аудитов в местных исполнительных органах выявлен ряд уязвимостей в информационных системах, требующих дополнительного усиления защиты.

Также поручено усилить подключение государственных информационных систем к Единой системе мониторинга и повысить информированность граждан о безопасном использовании цифровых сервисов.

Отдельно отмечена необходимость усиления защиты персональных данных в финансовом секторе и микрофинансовых организациях.

Заместитель Премьер-министра поручил профильным ведомствам обеспечить жесткий контроль за исполнением мер. В Правительстве подчеркнули, что кибербезопасность является ключевым условием цифровой трансформации страны.

Ранее мы сообщали, как компании и госорганы защищают данные казахстанцев.