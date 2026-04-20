Операторов крупных баз данных в РК обяжут проходить биометрическую идентификацию
В Казахстане вводится обязательная биометрическая идентификация для операторов крупных баз данных с численностью свыше 100 тысяч записей, передает агентство Каzinform.
Вопросы кибербезопасности и защиты персональных данных рассмотрели на межведомственном уровне под председательством заместителя Премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева.
Меры реализуются в рамках задач по цифровой трансформации страны. Отмечается, что в обновленной Конституции закреплено право граждан на защиту персональных данных, а вопросы кибербезопасности имеют стратегическое значение с учетом решений Совета безопасности.
В совещании приняли участие руководители профильных министерств, местных исполнительных органов и Государственной технической службы КНБ. Представлен отчет о реализации системных мер в сфере кибербезопасности.
По итогам аудитов в местных исполнительных органах выявлен ряд уязвимостей в информационных системах, требующих дополнительного усиления защиты.
Также поручено усилить подключение государственных информационных систем к Единой системе мониторинга и повысить информированность граждан о безопасном использовании цифровых сервисов.
Отдельно отмечена необходимость усиления защиты персональных данных в финансовом секторе и микрофинансовых организациях.
Заместитель Премьер-министра поручил профильным ведомствам обеспечить жесткий контроль за исполнением мер. В Правительстве подчеркнули, что кибербезопасность является ключевым условием цифровой трансформации страны.
