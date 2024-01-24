Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек заявил о своевременной отправке оповещений о землетрясении операторами связи, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Они отправили оповещение вовремя. Есть точка А и точка Б. Точка A — это момент отправки, отправили они все сразу, как получили сообщения от МЧС. Другая проблема, что по сетям телекоммуникаций SMS доходили долго. Эту проблему мы решаем другой технологией, это мгновенные сообщения, о которых мы сейчас говорили. Они позволят в течение нескольких секунд оповестить каждого абонента в необходимой локации. Это и есть решение. SMS таким решением не является и быть не может, к сожалению, — сказал Асхат Оразбек в кулуарах Мажилиса.

По его словам, проблема заключается в другом.

— Проблема в технологии, что SMS доходят достаточно медленно, в течение нескольких часов. В режиме ЧС оперативно оповестить граждан о событии, о ситуации или направить их куда-то, предоставить информацию по тому, где они могут найти какие-то условия, невозможно, — отметил вице-министр.

Он также прокомментировал ситуацию, в которой алматинцы получили уведомление о беде не от национального оператора, а от мировых сервисов.