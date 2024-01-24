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    13:38, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Операторы отправили оповещение о землетрясении вовремя — Минцифры РК

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    Фото: Минфин РК

    Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек заявил о своевременной отправке оповещений о землетрясении операторами связи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Они отправили оповещение вовремя. Есть точка А и точка Б. Точка A — это момент отправки, отправили они все сразу, как получили сообщения от МЧС. Другая проблема, что по сетям телекоммуникаций SMS доходили долго. Эту проблему мы решаем другой технологией, это мгновенные сообщения, о которых мы сейчас говорили. Они позволят в течение нескольких секунд оповестить каждого абонента в необходимой локации. Это и есть решение. SMS таким решением не является и быть не может, к сожалению, — сказал Асхат Оразбек в кулуарах Мажилиса.

    По его словам, проблема заключается в другом.

    — Проблема в технологии, что SMS доходят достаточно медленно, в течение нескольких часов. В режиме ЧС оперативно оповестить граждан о событии, о ситуации или направить их куда-то, предоставить информацию по тому, где они могут найти какие-то условия, невозможно, — отметил вице-министр.

    Он также прокомментировал ситуацию, в которой алматинцы получили уведомление о беде не от национального оператора, а от мировых сервисов.

    — Потому что Google в интернете использует свои технологии, которые позволяют точечно доставить контент до абонента. Когда вы смотрите YouTube, каждый может себе выбрать контент, потому что у вас есть персональное соединение с серверами. Оттуда и приходят разные уведомления вам на устройство, — заключил спикер.

    Теги:
    Землетрясение Алматы Цифровой Казахстан Связь, ТВ, IT
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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