24 Мая 2022 15:37

Операторам в банках Казахстана закроют открытый доступ к базам данных клиентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработали базу согласий. Благодаря ей, операторы в ЦОНах и банках смогут получить доступ к персональным данным клиента только после подтверждения через смс-код, передает корреспондент МИА «Казинформ».

А после завершения обслуживания в банках казахстанцы смогут и вовсе отозвать согласие на обработку своих персональных данных.

«Сегодня эра данных. Для того, чтобы получить доступ к вашим данным, надо быть или оператором ЦОНа, либо оператором банка. И у них неимоверное количество данных, куда они получают доступ. Для того, чтобы такого всеобъемлющего доступа не было, мы сформировали базу согласий. Что это такое? Раньше, когда человек приходил в банк, ему подсовывали бумажку, где маленькими буквами написано, что он дает согласие на всю жизнь на обработку своих персональных данных. Никто особо согласие не читал, все его подписывали, и оно отправлялось в архив. Теперь мы сделали так, чтобы все эти согласия оформлялись в цифровом виде и к нам в базу падали», - сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на встрече с жителями Актюбинской области.

По его словам, на сегодня такой подход в работе практикуется в специализированных ЦОНах. Прежде чем начнется обслуживание клиента, оператор спрашивает у него номер телефона, куда приходит смс-код. И только после введения кода оператор сможет начать работу с персональными данными.

«Это сделано не для того, чтобы усложнить процесс, а чтобы защитить ваши данные», - добавил министр.

Он отметил, что база согласий постепенно будет вводиться во всех банках.