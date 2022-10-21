Операторам связи могут упростить процесс установки антенно-базовых станций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поделился планами по упрощению процесса установки антенно-базовых станций операторам связи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством здравоохранения прорабатывается внесение изменений в ведомственный приказ в части изменений в санитарно-эпидемиологические заключения операторам связи для установки антенно-базовых станций без права требования протокольного решения собрания собственников квартир и нежилых помещений», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Ранее Премьер сообщил об исследованиях касательно влияния сотовой связи на здоровье человека.

«Проведенные международные исследования относительно неблагоприятного воздействия волн радиочастотных электромагнитных полей сотовой связи на здоровье человека и окружающую среду не выявили прямой связи между ними», - сообщил глава Кабмина.

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