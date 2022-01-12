Оператора для утилизационного сбора могут создать в Казахстане
«ТОО оператор «РОП» создан постановлением Правительства РК от 30 декабря 2015 года в соответствии со статье 387 Экологического кодекса РК. В период с 2016 по настоящее время объем поступивших денежных средств в виде утилизационного платежа составил 691,9 млрд тенге», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.
По словам министра, полученные финансовые средства расходуются в строгом соответствии с действующим законодательством РК.
«В частности, отечественным автопроизводителям возвращены ранее уплаченные им средства в виде утильплатежа в размере 338,9 млрд тенге, направлены на решение экологических вопросов 102 млрд тенге и налоги – 49,1 млрд тенге. На сегодняшний день остаток средств находится в банках второго уровня и составляют 220,6 млрд тенге», - проинформировал министр.
«В связи с поручением Главы государства министерством совместно с представителями общественности, бизнеса и заинтересованными госорганами будут проработаны следующие вопросы:
1. Создание отдельного государственного оператора либо на базе фонда развития промышленности;
2. Пересмотр коэффициентов утилизационного платежа;
3. Предоставление покупателям отечественных транспортных средств и сельхозтехники ваучеров за счет утильсбора с участием бизнеса, общественности, заинтересованных госорганов», - отметил министр.
Ранее сообщалось, что Премьер-Министр Алихан Смаилов поручил озвучить конкретные механизмы по утильсбору.
Напомним, во время заседания в Мажилисе, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора.