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Оператор РОП утилизировал более ста тысяч старых автомобилей

2 Марта 2020 18:41
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Оператор РОП утилизировал более ста тысяч старых автомобилей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ТОО «Оператор РОП» принял более 120 тысяч вышедших из строя автомобилей, утилизировав более ста тысяч. Об этом сообщил директор по стратегическому планированию Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Артур Мискарян, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В частности в «КазАвтоПроме» ответили, показывает ли эффективность деятельности Оператора РОП в части утилизации автомобилей, вышедших из строя.

«В нашей стране актуальна проблема старого автопарка. 43,1% автомобилей, зарегистрированных с начала года – автомобили старше 20 лет. Это обстоятельство создает угрозу дорожной безопасности, а также наносит вред экологической обстановке, в силу того, что все эти автомобили не соответствуют современным техническим требованиям и экологическим стандартам. Работа оператора расширенной ответственности производителей направлена на решение этих проблем», - рассказал Артур Мискарян корреспонденту агентства.

При этом, как отметил директор по стратегическому планированию «КазАвтоПром», с момента внедрения оператора РОП, уровень утилизации старых автомобилей растет.

«Благодаря тому, что Оператор РОП выдаёт денежное вознаграждение либо, по выбору потребителя - сертификат на скидку для покупки нового автомобиля, у граждан нашей страны есть важный стимул для того, чтобы сдавать в утилизацию старую технику. И этот механизм доказал свою эффективность: за время работы Оператор РОП принял уже более 120 тысяч вышедших из строя автомобилей, утилизировано уже более ста тысяч», - добавил А. Мискарян.


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Ключевые слова: Промышленность,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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