Оператор Кашагана прокомментировал иск от Минэкологии Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - North Caspian Operating Company придерживается строгих экологических норм в своей работе, сказал управляющий директор консорциума Оливье Лазар, комментируя иск Минэкологии Казахстана к компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Atameken Business.

«На данный момент я пока ничего не могу сказать по этому поводу за исключением того, что мы в своей деятельности придерживаемся самых строгих экологических подходов. В настоящее время у нас имеются некоторые разногласия с Министерством экологии, но мы полностью уверены в правильности того, что мы делаем», - заявил Оливье Лазар журналистам.

Напомним, что Министерство экологии и природных ресурсов республики подало иск против North Caspian Operating Company (NCOC), оператора нефтяного месторождения Кашаган. Проверка началась еще в 2022 году из-за выявления нарушений правил хранения серы.

По информации агентства Bloomberg, сумма иска составляет около 2,3 трлн тенге (около $5,1 млрд).