Оператор господдержки экспортеров QazTrade начинает сотрудничество с МФЦА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На этой неделе оператор Министерства торговли и интеграции РК по продвижению экспорта – компания QazTrade – подписал меморандум с Международным финансовым центром «Астана». Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

«Теперь будем вместе работать по экспортным направлениям. По сути, мы объединяем знания о внешних рынках и умения продвигать на них товары. Речь идет о компетенциях по таким сферам, как электронная коммерция, биржевая торговля, выход на маркетплейсы», - отметил министр. Например, QazTrade поможет вывести на международные торговые площадки резидентов Акселерационной программы Fintech Hub, а МФЦА, в свою очередь, окажет содействие со сбором данных по работе товарных бирж, торговле товарами в мире и цепочках поставок.

Как сообщил Бахыт Султанов, ведомство сейчас укрепляет аналитический блок экспортного направления. Мировая экономика начинает постепенно восстанавливаться, спрос на товары возрастает. И нам крайне важно закрепить за собой новые ниши. Это актуально с учетом задач, поставленных перед нами Главой государства – к 2025 году удвоить объем несырьевого экспорта и довести его до $41 млрд.

Возможностей по производству экспортоориентированной продукции у нас много. По ряду сфер объемы производимых товаров превышают внутренние потребности. Например, в машиностроении, агропроме, нефтехимии. Эти отрасли не просто «избыточны», но имеют большой задел для наращивания своего производства, а значит – и объема продаваемой продукции. Значит нужно помочь бизнесу их экспортировать.

«Хочу уточнить, что когда мы ведем речь о поддержке экспорта, то говорим не только и не столько о крупном бизнесе, а скорее делаем акцент на сферу МСБ: сейчас все больше появляется небольших производств, которые хотят выйти на внешние рынки.

Например, компания-производитель мясопродуктов планирует впервые попробовать выйти на экспорт и сразу по нескольким направлениям: Центральная Азия, Иран, Персидский залив, Китай. А это совершенно разные рынки, со своими «фишками» и сложностями. Есть производители меда, одежды, средств гигиены, мешкотары… Это все бизнес, подпадающий в категорию «средний». И все они готовы попробовать свои силы в экспорте. Наша задача – им помочь», - отметил министр.

Недавно закончился прием заявок в программу Экспортная акселерация-2021. Проект был запущен по инициативе Главы государства в 2021 году. «Из 350 компаний для дальнейшей работы в рамках Программы планируется отобрать 100 предприятий. Думаю, во второй половине сентября уже смогу рассказать вам о них», - сообщил Бахыт Султанов.

В целом, в стране сейчас функционирует более 20 инструментов господдержки экспортеров: от консультационной до финансовой. И с каждым годом объем, направления и качество их совершенствуются в соответствии с потребностями бизнеса и текущей ситуацией на рынках.

И самое важное на сегодня, по словам министра, сотрудничество QazTrade с финцентром «Астана» будет еще включать также работу по привлечению инвестиций в экспортоориентированые производства. «Я когда встречался с инвесторами за рубежом, многие проявляли интерес к возможности работы в РК по праву МФЦА. Причем некоторый бизнес рассматривает Казахстан, точно с точки зрения «стартовой площадки» - как место производства товаров исключительно для их экспорта в Китай или Россию. В том числе, и на территории создаваемых приграничных индустриальных торгово-логистических хабов («Хоргос», Центральная Азия, граница с Кыргызстаном и др.)», - сообщил министр.