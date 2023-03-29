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Оператор «Фукусимы-1» выявил разрушение бетонного основания 1-го реактора

Жанара Мухамедиярова
29 Марта 2023, 23:37
Оператор «Фукусимы-1» выявил разрушение бетонного основания 1-го реактора

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Компания-оператор АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power (TEPCO) впервые после аварии в марте 2011 года смогла обследовать внутреннюю часть первого реактора станции и выявить разрушение его бетонного основания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства Kyodo, компания использовала подводного робота, оснащенного камерами. В частности, благодаря ему удалось визуально установить, что бетонное основание реактора полностью разрушилось, оголив арматуру.

В TEPCO считают, что причиной стала высокая температура расплавившегося ядерного топлива. Как ожидается, сделанные роботом снимки будут опубликованы 30 марта.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда удар мощного цунами вывел из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое насквозь прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов.

Полный демонтаж АЭС «Фукусима-1» планируется завершить к 2050 году.


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