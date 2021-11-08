Оперативный штаб создали на месте взрыва в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау на месте взрыва в столовой создан оперативный штаб под руководством акима области. Об этом сообщил и. о. начальника ДЧС Мангистауской области подполковник Бекболат Абдикадыров, передает МИА «Казинформ».

Вместе с тем, решением акима города Актау для сбора мусора организован мусорный полигон в 30 км. от пос. Баянды, Мунайлинского района, силами ГКП «Коктем» вывозятся обломки конструкций здания. Сотрудниками полиции произведена оцепление обозначенного участка.

Как сообщалось, 07.11. в 22-25 (по времени Нур-Султана) в УКС ДЧС Мангистауской области поступила информация о том, что по адресу: г. Актау, мкр.29«а», 2-хэтажный комплекс «Шеркала» (внутри имеются следующие объекты: магазин спецодежды, автозапчастей, ресторан, сауна, СТО (станция технического обслуживания), склады), при неизвестных обстоятельствах произошел взрыв в столовой, расположенного на 1-ом этаже комплекса «Шеркала».

В результате произошло частичное разрушение строения комплекса. Площадь обрушения 200 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Причина взрыва устанавливаются. На месте происшествия ведутся работы по разбору завалов.

Со слов владельца столовой на момент взрыва рабочий персонал отсутствовал.

На момент взрыва находилось 10 транспортных средств (гражданских лиц). Все автомашины пострадали в результате взрывной волны. Сотрудниками дорожной полиции эвакуировано 10 автомашины с помощью спецтехники (эвакуатор).

Выезжали: ДЧС (11 ед. техники и 70 сотрудников в т.ч. 1 кинологический расчет), ГУ «ЦМК» (3 работника и 1 ед.техники), ДП (150 сотрудников и 26 ед.техники), АО «КазТрансГазАймак» (15 работников и 1 ед.техники), ГКП на ПХВ «АУЭС» (8 работников и 2 ед.техники), АО «МРЭК» (3 работника и 1 ед.техники), МИО (6 работников и 3 ед.техники).

Ранее была названа предварительная причина взрыва.